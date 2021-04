Les trous noirs sont l’un des objets mystérieux de l’espace, mais avec des percées répétées dans la science et la recherche, nous continuons à découvrir des faits fascinants. Dans une étude récemment publiée, des astronomes britanniques et néerlandais ont observé que tous les trous noirs ne consomment pas leurs objets de désir de manière égale, oui ils ont tous leurs préférences et leur régime alimentaire.

Les deux études publiées dans la revue internationale Astronomie et astrophysique, a étudié toutes les galaxies actives de la région GOODS-Nord bien étudiée de la constellation d’Ursa Major. Avant la publication de ces études, cette région avait été étudiée principalement par des télescopes spatiaux collectant la lumière visible, la lumière infrarouge et la lumière ultraviolette. Avec cette nouvelle étude, les dernières observations ajoutent des données provenant de réseaux sensibles de radiotélescopes, y compris l’installation nationale e-MERLIN du Royaume-Uni et le réseau européen VLBI (EVN).

La découverte la plus frappante de cette étude est que les noyaux de nombreux types différents de galaxies peuvent être actifs de différentes manières. Tous les trous noirs ne consomment pas l’objet de la même manière, car l’étude montre que certains sont extrêmement gourmands et engloutissent autant de matière qu’ils le peuvent; tandis que d’autres digèrent progressivement leur nourriture en prenant leur temps, et il y en a d’autres qui meurent presque de faim.

Parfois, le processus d’accumulation de particules dans un objet massif en attirant plus de matière par gravitation, également connu sous le nom d’accrétion, se produit également en phases simultanément avec une phase de formation d’étoiles et parfois non. Si un processus de formation d’étoiles est en cours, alors l’activité dans le noyau devient assez difficile à détecter.

Une autre découverte de l’étude mentionne que le processus d’accrétion nucléaire peut ou non générer des jets radio, quelle que soit la vitesse à laquelle le trou noir avale sa nourriture.

S’exprimant sur les récentes découvertes, le co-auteur Peter Barthel (Université de Groningen, Pays-Bas) a déclaré à l’École de recherche néerlandaise pour l’astronomie qu’ils obtiennent de plus en plus d’indications que toutes les galaxies ont de gigantesques trous noirs dans leurs centres. Il a en outre mentionné qu’il semble, selon leurs observations, qu’ils ont maintenant ces processus de croissance en vue et qu’ils commencent lentement mais certainement à les comprendre.

