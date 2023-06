Une étude révèle que les gens ne sont pas devenus moins moraux avec le temps

Presque toutes les générations semblent croire que la moralité est en déclin. Dans le judaïsme ancien, les rabbins avaient un dicton : « Les générations précédentes sont à la génération actuelle ce que les hommes sont aux ânes. Les Victoriens imaginaient que les gens vivant avant la révolution industrielle étaient plus respectueux, civils et honnêtes. Après la Première Guerre mondiale, les Européens considéraient les Victoriens comme des modèles de supériorité morale.

Et au cours de ce siècle, des sondages ont montré que les gens d’au moins 60 pays à travers le monde croient que la moralité est en déclin.

Mais cette idée n’est qu’une illusion, selon un nouvel article publié dans Nature.

Son auteur principal, le psychologue Adam Mastroianni, dit que l’article est né de sa propre réaction émotionnelle à entendre constamment les gens se plaindre de la façon dont l’humanité se détériore – « À l’époque, vous pouviez laisser votre porte déverrouillée la nuit ». être vous pourriez faire confiance à la parole de quelqu’un », « Les enfants de nos jours ! » – sans aucune preuve réelle pour penser cela.

« J’ai eu toute une vie d’accumulation de dépit! » me dit-il en riant. Mais, plus sérieusement, il a ajouté : « Si les gens sont moins gentils qu’avant, c’est une catastrophe. La moralité interpersonnelle est le ciment qui maintient notre société ensemble ; perdre cette colle et tout s’effondre. Si cela se passe vraiment, alors c’est l’histoire du siècle et les spécialistes des sciences sociales devraient essayer d’aller au fond des choses.

Ainsi, avec le psychologue de Harvard Dan Gilbert, Mastroianni a décidé de découvrir : la moralité a-t-elle réellement décliné ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi les gens pensent-ils que c’est le cas ?

Non, la moralité n’a pas baissé

Pour commencer, nous devrions préciser que la « moralité » signifie différentes choses pour différentes personnes.

Mastroianni et Gilbert ne l’utilisent pas pour faire référence à des changements radicaux, comme l’abolition de l’esclavage ou l’octroi de droits aux femmes et aux personnes LGBTQ. (Selon cette norme, il ne fait aucun doute que la plupart des sociétés, y compris les États-Unis, se sont améliorées moralement.) Ils utilisent le mot pour signifier quelque chose comme la gentillesse quotidienne, l’honnêteté et la décence humaine de base.

Cela correspond à la définition utilisée dans les très nombreuses enquêtes couvrant ce sujet depuis 1949. Dans les seules enquêtes américaines, Mastroianni et Gilbert ont trouvé 177 questions demandant à un total de 220 772 Américains des choses comme : « Pensez-vous qu’au cours des dernières décennies, notre société est devenu moins honnête et éthique dans son comportement, plus honnête et éthique, ou n’y a-t-il eu aucun changement ? » Sur 84 % des questions, une majorité de participants ont déclaré que la moralité avait diminué.

Ce n’est pas une exception américaine. Dans des dizaines d’autres pays, des enquêtes ont trouvé des résultats similaires. Ainsi, les gens du monde entier croient que l’humanité devient moins gentille et éthique avec le temps. Et comme Mastroianni et Gilbert l’ont découvert en menant leurs propres enquêtes, il n’y a pas que les personnes âgées ou les conservateurs qui croient cela. Les libéraux y croient, tout comme les jeunes, qui n’ont même pas de souvenirs de première main de ce que les gens étaient avant.

Lorsque Mastroianni et Gilbert ont demandé aux répondants ce qui causait le supposé déclin moral, ils n’ont pas tout attribué aux « enfants de nos jours ! » Ce n’est pas seulement que de vieilles personnes gentilles meurent et sont remplacées par de jeunes égoïstes – c’est aussi que les humains en général deviennent moins gentils dans les interactions quotidiennes, ont-ils déclaré.

Mais est-ce vrai ?

La réponse, pour autant que nous puissions en juger, est non.

Il n’y a pas d’appareil de mesure, comme un thermomètre pour la moralité, que nous puissions utiliser pour déterminer objectivement les niveaux changeants de la moralité au cours des siècles. Alors Mastroianni et Gilbert se sont penchés sur la prochaine meilleure chose : des décennies d’enquêtes. Si la moralité avait décliné pendant des années, comme le prétendent les répondants de chaque génération, alors des changements significatifs au fil du temps devraient être visibles dans les réponses des gens à des questions comme : « Avez-vous été traité avec respect toute la journée d’hier ? » et « Les gens sont-ils généralement serviables ou prennent-ils soin d’eux-mêmes ?

Mais les chercheurs n’ont trouvé aucun changement significatif. Ni dans les enquêtes américaines, ni dans les enquêtes d’autres pays non plus.

Avec l’aimable autorisation d’Adam Mastroianni

Nous avons également beaucoup de données d’économistes qui, depuis des décennies, amènent des gens dans le laboratoire pour participer au dilemme du prisonnier ou au jeu des biens publics, où vous pouvez faire un choix généreux ou un choix cupide, comme donner de l’argent ou le garder pour soi.

En 2022, une équipe de recherche distincte a publié une méta-analyse de plus de 500 de ces dilemmes sociaux, remontant à 1956. Ils soupçonnaient de constater que les taux de coopération avaient diminué, les gens devenant plus gourmands avec le temps. Au lieu de cela, ils ont constaté que les taux de coopération avaient augmenté d’environ 10 points de pourcentage au cours des six dernières décennies.

Mastroianni reconnaît que ces jeux de laboratoire se déroulent dans un environnement artificiel et qu’ils ne reflètent peut-être pas parfaitement la façon dont les gens agissent dans le monde réel. Pourtant, il m’a dit: «C’est certainement en contradiction avec l’idée que les gens sont fondamentalement moins prosociaux aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a une génération.»

Pourquoi les gens croient à tort que l’humanité devient moins morale

D’accord, donc la moralité de tous les jours ne décline pas vraiment. Alors pourquoi les gens croient-ils que c’est le cas ?

Mastroianni et Gilbert émettent l’hypothèse que deux phénomènes psychologiques bien connus travaillent ensemble pour produire l’illusion.

Le premier est l’effet d’exposition biaisé. Nous savons par des études antérieures que les humains accordent plus d’attention aux informations négatives qu’aux informations positives, et les médias renforcent cette tendance en se concentrant sur les mauvaises nouvelles. (Comme le dit l’expression de la rédaction, « Si ça saigne, ça mène. ») Parce que nous sommes principalement exposés à des données négatives sur la société, nous avons l’impression que le comportement moral est au plus bas.

Deuxièmement, nous avons l’effet de mémoire biaisé. Lorsque les gens pensent à des événements positifs et négatifs du passé, ils sont plus susceptibles d’oublier les événements négatifs ou de s’en souvenir sous un jour positif. Les événements négatifs sont également plus susceptibles de perdre leur puissance émotionnelle avec le temps. Cela pourrait être en partie la raison pour laquelle nous avons une vision si rose de la moralité dans le passé – nous avons littéralement oublié les mauvais moments.

Mettez ces deux préjugés ensemble, et vous pouvez voir comment nous pourrions nous retrouver avec l’illusion d’un déclin moral. L’hypothèse prédit également avec précision que les personnes âgées et les jeunes percevront un déclin moral et que les gens percevront un déclin plus important sur de plus longues périodes.

Alors la prochaine fois que quelqu’un commencera à déplorer « les enfants de nos jours » – ou, plus important encore, la prochaine fois que vous entendrez un politicien déclarer : « Notre pays est une poubelle en ce moment, mais élisez-moi et je rendrai notre pays encore meilleur ! » – rappelez-vous ceci. Vous serez prêt pour votre retour et vous aurez les preuves pour le prouver.