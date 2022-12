Une étude révèle que les filles canadiennes et leurs parents veulent un système sportif meilleur et plus sécuritaire

Selon une étude récente, les taux de participation des filles au sport canadien sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie, malgré les craintes qu’une sur quatre ne revienne pas après la COVID.

C’est la bonne nouvelle.

La mauvaise nouvelle est que ces chiffres étaient sombres au départ, en particulier à l’adolescence lorsque la participation diminue, et chez les filles aux identités croisées telles que les Noirs, les LGBTQ, les Autochtones et celles des foyers à faible revenu.

« Le fait que les taux de participation soient effectivement revenus aux niveaux d’avant la pandémie est vraiment une histoire positive », a déclaré Allison Sandmeyer-Graves, PDG de Femmes et sports au Canada. « Et nous n’avons pas toujours beaucoup à célébrer lorsque nous examinons les grandes données nationales sur les femmes dans le sport. Je pense que cela doit être considéré comme une victoire… cela montre aussi que les filles et leurs parents apprécient le sport et que les filles veulent jouer.

“Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits du statu quo.”

Ce qui a changé, selon les résultats du sondage national du Rally Report auprès de 4 500 filles et femmes canadiennes et de plus de 350 leaders sportifs, c’est que les filles canadiennes veulent un meilleur système sportif que celui d’avant la pandémie.

“C’était tellement intéressant d’entendre les parents dire que la qualité est un obstacle”, a déclaré Sandmeyer-Graves. « Près de la moitié d’entre eux ont dit cela. Et 75 % des filles souhaitent que les dirigeantes sportives aient plus de formation sportive. Ils disent : ‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, nous avons besoin de plus de votre part pour répondre à nos besoins et à nos intérêts.’

L’étude a indiqué qu’après avoir perdu l’accès au sport pendant les restrictions de santé publique de la pandémie, les filles et leurs parents sont plus conscients des avantages du sport, plus de 90 % des filles canadiennes interrogées affirmant croire que le sport est bénéfique pour leur santé physique et mentale. .

Mais les taux de participation continuent de chuter à l’adolescence. La moitié des filles canadiennes âgées de 13 à 18 ans au Canada ne font pas de sport.

Le système sportif actuel est défectueux, a déclaré Sandmeyer-Graves.

Une Canadienne sur trois rapporte que les entraîneurs et les organisations ne s’attaquent pas aux problèmes de sécurité importants. Près de la moitié — 46 % — des parents signalent que des programmes de mauvaise qualité constituent un obstacle à la participation continue de leurs filles âgées de 6 à 12 ans au sport. Et moins de la moitié des entraîneurs reçoivent une formation sur des sujets liés au maintien des filles dans le sport, y compris le sexe. l’équité, l’image corporelle et la santé mentale.

Les filles racialisées déclarent être confrontées à chaque obstacle environ 10 % de plus que leurs pairs blanches ; les filles de 13 à 18 ans des foyers à faible revenu signalent des obstacles tels que l’accès et le coût environ 10 à 15 % plus élevé que les filles des foyers à revenu élevé; et les filles qui se sont identifiées comme LGBTQ ont déclaré que l’insatisfaction corporelle était un obstacle 10 % plus élevé que les filles ne s’identifiant pas comme LGBTQ.

Sandmeyer-Graves a noté que Femmes et sport au Canada était soucieuse de reconnaître que du bon travail était fait.

«Nous voyons absolument les très nombreuses personnes du système sportif à travers le Canada qui travaillent si fort pour améliorer la situation des filles. Et je ne voudrais pas qu’ils se sentent découragés par ce rapport », a-t-elle déclaré. « Et donc vraiment vouloir leur faire savoir qu’en tant qu’organisation, nous les voyons, nous voyons les efforts qu’ils déploient, nous savons qu’ils font une différence.

« Faisons en sorte que plus de gens s’engagent à déployer des efforts et à prendre les engagements qui vont vraiment créer un système de soutien vraiment équitable, vraiment sûr, vraiment inclusif.

Le Rally Report, le troisième du genre, a été réalisé par Léger Marketing au nom de Femmes et sport au Canada et en partenariat avec les organismes de bienfaisance Canadian Tire.

—Lori Ewing, La Presse canadienne