Des efforts sont constamment déployés pour passer aux biocarburants et les scientifiques ont recherché tous les moyens possibles pour y parvenir. L’aviation a été un contributeur important au changement climatique et, à ce titre, les compagnies aériennes ont également cherché un moyen de réduire la source de carburant traditionnelle et d’opter pour le biocarburant afin de réduire l’empreinte carbone. La compagnie aérienne Boeing a déclaré en janvier qu’elle commencerait à livrer des avions commerciaux capables de voler avec 100% de biocarburant d’ici la fin de la décennie, qualifiant la réduction des dommages environnementaux causés par les combustibles fossiles le « défi de notre vie ». Et maintenant, les chercheurs affirment avoir trouvé un moyen de convertir les déchets alimentaires en biocarburant, ce qui contribuera à réduire l’empreinte carbone du carburéacteur de 165%.

