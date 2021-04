Plusieurs études suggèrent que les dauphins sont en second lieu après les humains en matière d’intelligence. Ils excellent même dans les tests basés sur l’intelligence. Une nouvelle étude affirme que les dauphins ont des « noms » pour chaque membre de l’école et les appellent avec ces titres si le besoin s’en fait sentir, selon un rapport dans Magazine scientifique . Contrairement aux noms humains, ces identifications sont des sifflets de signature.

Les dauphins apprennent les noms ou les sifflets de signature de leurs associés les plus proches et les reconnaissent toute leur vie. Marquée comme révolutionnaire par Luke Rendell, un écologiste comportemental du Collège de St. Andrews, l’étude prône la théorie des dauphins en utilisant leur cerveau développé tout en naviguant dans leurs environnements sociaux. Les résultats suggèrent en outre que les dauphins peuvent reconnaître les cris caractéristiques de plus d’une douzaine d’animaux.

Comme les humains, les dauphins suivent eux aussi un concept de sociétés et d’appartenance à des équipes et c’est qu’ils sont connus pour maintenir des sociétés complexes et soudées dans le règne animal.

Les scientifiques ont révélé que les dauphins forment des groupes à trois niveaux. Au premier niveau, l’alliance est formée par deux à trois dauphins mâles pour rechercher une partenaire féminine idéale. Le deuxième groupe comprenant plus de 14 membres est formé pour garder la sécurité sous contrôle et protéger la femelle de la nacelle des groupes rivaux. Le troisième et le plus grand est formé en s’alliant avec les plus petits pods pour lutter contre les plus grandes attaques rivales.

Les scientifiques ont révélé que les sifflets caractéristiques des dauphins jouent un rôle important dans le suivi de leurs groupes complexes. Chaque dauphin apprend un sifflet unique de sa mère et n’oublie jamais de son vivant.

King, l’auteur principal de l’étude qui a réalisé de nombreuses expériences d’apprentissage du comportement des dauphins, a révélé que les dauphins réagissent aux appels des autres membres. Comme les humains, ils observent le «concept social de l’appartenance à une équipe».

Les scientifiques prédisent que l’approche de haute technologie utilisée dans cette expérience se révélera utile pour explorer d’autres mystères du monde marin.

