Une étude révèle que les Asiatiques sont largement «invisibles» dans les meilleurs films d’Hollywood | Actualités des films

LOS ANGELES: Mis à part les films à succès de la star d’action Dwayne Johnson, les films les plus populaires d’Hollywood ont rarement présenté des Asiatiques ou des insulaires du Pacifique dans des rôles principaux sur grand écran, selon une étude universitaire publiée mardi.

Les résultats ont montré « une épidémie d’invisibilité » pour les Asiatiques et les insulaires du Pacifique (API) dans les films sortis de 2007 à 2019, selon l’étude de chercheurs de l’Initiative d’inclusion Annenberg de l’Université de Californie du Sud.

Ils ont également déclaré que la sous-représentation et les représentations stéréotypées peuvent avoir contribué aux récents incidents de violence et de harcèlement contre les Asiatiques aux États-Unis.

Environ 7,1 pour cent de la population américaine s’identifie comme asiatique ou insulaire du Pacifique. Dans les 1300 films les plus rentables au cours de la période d’étude, 3,4% des leads ou co-leads ont été joués par des acteurs de l’API, ont constaté les chercheurs.

Sur 44 films avec des acteurs API dans des rôles principaux, 14 d’entre eux mettaient en vedette Johnson, l’ancien lutteur connu pour les films « Fast & Furious » et « Jumanji ». La mère de Johnson est originaire de l’île pacifique des Samoa américaines.

Six films mettaient en vedette un personnage féminin de l’API dans un rôle principal, selon l’étude.

Le rapport s’ajoute à la recherche qui a révélé une sous-représentation des femmes, des personnes de couleur et des personnages LGBTQ dans les films et la télévision. En réponse, les studios hollywoodiens se sont engagés à accroître la diversité des personnes devant et derrière la caméra. Parmi les films récents notables, citons la comédie romantique de 2018 «Crazy Rich Asians» et le film d’action de 2020 «Mulan», tous deux avec de grands moulages asiatiques.

Bien que l’étude ait révélé que le nombre de caractères API manquait, les chercheurs ont également critiqué la façon dont beaucoup d’entre eux étaient représentés.

Soixante-sept pour cent des personnages de l’API ont été montrés comme « l’étranger perpétuel » avec un accent non américain, étaient hyper-sexualisés, sujets à des insultes raciales ou tombaient dans un autre stéréotype, selon les chercheurs.

«Les médias de masse sont un facteur qui peut contribuer à l’agression envers cette communauté», a déclaré le professeur de l’USC Stacy L. Smith, fondateur et directeur de l’Initiative d’inclusion Annenberg. « Lorsque les représentations effacent, déshumanisent ou rabaissent la communauté API, les conséquences peuvent être désastreuses. Sans intention ni intervention, les tendances que nous avons observées se poursuivront. »

L’étude a été menée par l’Annenberg Inclusion Initiative avec la sociologue Nancy Wang Yuen. Il a été financé par Amazon Studios et la Fondation UTA.