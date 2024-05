Une étude révèle que les ablations par RF ont stoppé les symptômes chez la plupart des patients

Ces taux sont supérieurs à ceux obtenus lors des essais cliniques, ce qui montre que les modifications ont effectivement amélioré la sécurité et les performances.

Une étude récente, parue dans la revue Rythme cardiaque , a examiné le succès de l’ablation par RF sur plusieurs sites à volume élevé aux États-Unis. Les chercheurs constatent qu’un an après l’ablation par RF, 81,6 % des patients n’avaient plus de fibrillation auriculaire. Parmi ces patients, 89,7 % ont pu arrêter de prendre des médicaments pour traiter leur maladie.

Malgré son utilisation répandue, peu d’études ont étudié comment les modifications et les progrès des techniques d’ablation par RF ont influencé ses performances.

Des études ont montré que cette procédure est sûre et efficace, mais au fil des années, les cliniciens ont affiné l’ablation par RF pour améliorer sa sécurité et son efficacité.

L’ablation par RF est le traitement le plus courant de la fibrillation auriculaire (FA) – un rythme cardiaque irrégulier et généralement rapide.

L’ablation par RF est un outil courant pour traiter la fibrillation auriculaire. Il utilise la chaleur pour détruire les sections de tissu cardiaque à l’origine de la maladie. La technique est utilisée depuis de nombreuses années, le plus souvent pour traiter des problèmes liés au tube digestif .

« La fibrillation auriculaire, même si elle n’est pas considérée comme mettant la vie en danger, est un problème de santé grave qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque congestive au cours de la vie d’un patient. Cela nécessite souvent une surveillance et un traitement à vie.

En plus d’interrompre le flux sanguin, des palpitations, de l’essoufflement et des douleurs thoraciques, la fibrillation auriculaire augmente le risque d’autres problèmes.

AFib est le forme la plus courante d’arythmie – un rythme cardiaque anormal. En Australie, aux États-Unis et en Europe, elle touche 1 à 4 % de la population et est particulièrement répandue chez les personnes âgées.

Il est important de noter que ces centres médicaux effectuent tous régulièrement des procédures d’ablation basées sur la FA et utilisent de nouvelles techniques de bonnes pratiques, telles que :

Ce registre multicentrique a été cofondé en 2019 par Zei et ses collègues. Comprenant 50 centres médicaux, il est conçu pour évaluer les résultats à long terme des patients traités pour AFib.

Zei et son équipe ont analysé les informations d’un registre appelé Expérience réelle de l’ablation par cathéter pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante symptomatique (REAL-AF).

Zei a expliqué comment lui et ses collègues « estimaient que si un groupe d’électrophysiologistes expérimentés dans la pratique réelle pouvait se réunir et collecter des données pour évaluer des pratiques procédurales détaillées, y compris les innovations que les membres du groupe ont mises en œuvre dans leurs pratiques standard, ce serait un moyen de générer des preuves concrètes qui pourraient améliorer les résultats des procédures.

MNT parlé avec Paul C. Zei, MD, PhD du Brigham and Women’s Hospital de Boston, MA, l’un des auteurs de la nouvelle étude.

Cependant, les cliniciens ont lentement affiné les techniques de procédure au fil du temps, de sorte que l’efficacité de ces nouvelles techniques dans le monde réel n’est pas claire. De plus, peu d’études réelles ont étudié la procédure en dehors des premiers essais cliniques.

Des essais cliniques randomisés et contrôlés antérieurs ont démontré que les premières versions de l’ablation par RF présentaient de bons profils de sécurité et étaient efficaces.

Les scientifiques ont analysé les données de 2 470 patients atteints de fibrillation auriculaire qui avaient été traités par ablation par RF pour créer le registre REAL-AF.

Tous les participants souffraient d’AFiib paroxystique, une forme d’AFib où les symptômes vont et viennent avec le temps. Les chercheurs se sont particulièrement concentrés sur les techniques utilisées et la durée de la procédure.

Ils ont évalué les résultats pour les patients immédiatement après la procédure et un an plus tard.

« Nous avons étudié des opérateurs et des centres expérimentés pour nous assurer que nous étudions les meilleures techniques déjà utilisées », a déclaré Zei. expliqué. « Notre motivation est d’apprendre les meilleures approches pour l’ablation par RF et d’ajuster et d’améliorer ces approches afin que nos résultats soient encore meilleurs. »

Les données du registre REAL-AF ont montré que les procédures d’ablation basées sur la RF étaient plus efficaces et plus sûres que ne le suggèrent les données des essais cliniques randomisés. C’est une découverte assez surprenante.

« En général, les registres du monde réel montrent moins d’efficacité que de nombreux essais randomisés » Shephal Doshi, MDa déclaré un électrophysiologiste cardiaque certifié MNT.

Doshi a expliqué que cela est dû au fait que « dans la pratique clinique, les médecins peuvent ne pas suivre les protocoles ou les techniques des études et obtenir des résultats sous-optimaux. Dans cet exemple, ce registre a obtenu des résultats encore meilleurs grâce à des améliorations des techniques procédurales d’ablation par RF, ce qui n’est pas souvent observé et qui montre la puissance d’un réseau de santé apprenant.

Doshi, qui n’a pas participé à l’étude, est directeur de l’électrophysiologie cardiaque et de la stimulation cardiaque au Providence Saint John’s Health Center à Santa Monica, en Californie.

Un an après les procédures, 81,6 % des participants ne présentaient plus d’arythmie entièrement auriculaire et 85,7 % n’avaient aucune arythmie auriculaire.

Il est important de noter que la grande majorité – 93,2 pour cent – ​​n’a présenté aucun symptôme d’arythmie dans les 12 mois suivant l’intervention.

Les scientifiques ont également constaté que la durée moyenne de la procédure était nettement plus courte. Cela signifie que les patients doivent passer moins de temps sous anesthésie, ce qui est plus sûr et libère le temps des cliniciens pour effectuer davantage de procédures.

Les auteurs concluent que le perfectionnement de l’ablation par RF pour traiter la fibrillation auriculaire paroxystique « a abouti à d’excellents résultats cliniques à court et à long terme ».