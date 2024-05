Une étude révèle que le sommeil ne peut finalement pas éliminer les toxines du cerveau : ScienceAlert

Une nouvelle étude d’imagerie cérébrale chez la souris suggère que le sommeil pourrait ne pas aider à éliminer les toxines et les déchets quotidiens du cerveau. ce que les scientifiques ont appelé une « idée lauréate du prix Nobel » en matière de neurosciences.

« Le domaine s’est tellement concentré sur l’idée de la clairance comme l’une des principales raisons pour lesquelles nous dormons, que nous avons été très surpris d’observer le contraire dans nos résultats », dit Nick Franks, neuroscientifique à l’Imperial College de Londres (ICL), qui a codirigé l’étude.

Le sommeil, bien que mystérieux, présente de nombreux avantages possibles, allant de la consolidation des souvenirs à l’amélioration de la santé mentale, que nous ne devrions pas ignorer.

Mais dans la foulée de l’hypothèse amyloïde (maintenant contestée), qui décrit comment des amas de protéines s’accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, on pense que le sommeil aide le cerveau. débarrasser les déchets de la journée.

Des décennies de recherche ont également lié le sommeil à la clairance des protéines et à la maladie d’Alzheimer. En conséquence, le sommeil a été identifié comme un facteur de risque modifiable clé pour la maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus courante, bien que le la relation est compliquée: un mauvais sommeil pourrait être un facteur contribuant à la maladie d’Alzheimer ou un symptôme de celle-ci.

Une seule étude animale ne va certainement pas renverser des montagnes de recherches liant le sommeil, les protéines et les maladies neurodégénératives, mais étant donné ces complexités, elle pourrait inciter à des investigations plus approfondies.

Les chercheurs ont injecté un colorant fluorescent dans le cerveau de souris, l’ont observé se propager et ont mesuré le taux de clairance lorsque les animaux étaient éveillés, endormis et sous anesthésie.

Ils ont recoupé leurs résultats d’imagerie avec d’autres mesures sur des gels « fantômes cérébraux » composés d’agarose et de tranches de tissu cérébral de souris, collectés à différents moments.

« Nos résultats remettent en question l’idée selon laquelle la fonction essentielle du sommeil est d’éliminer les toxines du cerveau », ont déclaré les chercheurs. écrire dans leur journal.

« Nous avons constaté que le taux d’élimination du colorant du cerveau était considérablement réduit chez les animaux endormis ou sous anesthésie », a déclaré Frank. ajoute.

Des recherches antérieures ont établi que l’utilisation de colorants traceurs est une méthode équitable pour estimer la vitesse à laquelle les fluides circulent dans le cerveau, un processus qui, selon nous, emporte les protéines et autres déchets.

Cependant, même si le flux massif de liquide peut augmenter dans le cerveau pendant le sommeil, cela ne signifie pas que le cerveau élimine les déchets du liquide. Certaines découvertes soutiennent cette idée, tandis que d’autres, comme les résultats actuels, la remettent en question.

De plus, la taille des molécules présentes dans le fluide peut affecter la rapidité avec laquelle elles se déplacent dans le cerveau et via quels canaux. Les différents colorants fluorescents utilisés dans cette étude pesaient bien moins que les amas de protéines mal repliées qui s’accumulent dans La maladie d’Alzheimer, Parkinson et autres maladies neurodégénératives.

L’étude portait également principalement sur le flux de liquide en vrac à travers le cerveau, ce qu’on appelle le système glymphatiquequand d’autres mécanismes – à savoir un système intracellulaire « d’élimination des déchets » – joue un rôle important dans l’élimination des protéines grumeleuses.

Néanmoins, les résultats méritent d’être pris en compte : le cerveau des souris endormies a éliminé le colorant fluorescent vert 30 % plus lentement que celui des animaux éveillés, et l’anesthésie a ralenti l’élimination du cerveau de 50 %.

« Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui, dans ces états, ralentit l’élimination des molécules du cerveau. [via the glymphatic system] », Francs dit. « La prochaine étape de nos recherches consistera à essayer de comprendre pourquoi cela se produit. »

Malgré ces résultats, les chercheurs ne disent pas qu’ils diminuent l’importance du sommeil. Jusqu’à 44 pour cent des patients atteints de la maladie d’Alzheimer souffrent de troubles du sommeil, tout comme 90 % des personnes atteintes de démence à corps de Lewy ou de la maladie de Parkinson.

« Les troubles du sommeil sont un symptôme courant chez les personnes atteintes de démence, mais nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’une conséquence ou d’un facteur déterminant dans la progression de la maladie. » dit Bill Wisden, neuroscientifique moléculaire de l’ICL et auteur de l’étude.

« Il se pourrait bien qu’avoir un bon sommeil contribue à réduire le risque de démence pour des raisons autres que l’élimination des toxines. »

L’étude a été publiée dans Neurosciences naturelles.