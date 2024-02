Une étude révèle que le microbiote intestinal influence la gravité des infections virales respiratoires

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Cette image illustre un exemple de composition du microbiote intestinal dictant la manière dont les macrophages alvéolaires pulmonaires (AM) résidents réagissent à une infection virale. La présence de bactéries filamenteuses segmentées, un microbe commensal présent chez certaines souris, reprogramme l’expression du gène AM, augmentant ainsi l’expression du complément et la phagocytose, permettant ainsi à l’AM d’engloutir et de détruire les agents pathogènes viraux sans signalisation inflammatoire. Crédit : Dr Andrew Gewirtz

× fermer

Cette image illustre un exemple de composition du microbiote intestinal dictant la manière dont les macrophages alvéolaires pulmonaires (AM) résidents réagissent à une infection virale. La présence de bactéries filamenteuses segmentées, un microbe commensal présent chez certaines souris, reprogramme l’expression du gène AM, augmentant ainsi l’expression du complément et la phagocytose, permettant ainsi à l’AM d’engloutir et de détruire les agents pathogènes viraux sans signalisation inflammatoire. Crédit : Dr Andrew Gewirtz



La composition du microbiote présent dans l’intestin influence la sensibilité des souris aux infections virales respiratoires et la gravité de ces infections, selon des chercheurs du Centre de recherche translationnelle antivirale de l’Institut des sciences biomédicales de l’Université d’État de Géorgie.

Les résultats, publié dans la revue Hôte cellulaire et microberapportent que les bactéries filamenteuses segmentées, une espèce bactérienne présente dans les intestins, protégeaient les souris contre l’infection par le virus de la grippe lorsque ces bactéries étaient soit naturellement acquises, soit administrées.

Cette protection contre l’infection s’appliquait également au virus respiratoire syncytial (VRS) et au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), le virus responsable du COVID-19. Pour maintenir cette protection, l’étude a noté que les bactéries filamenteuses segmentées avaient besoin de cellules immunitaires dans les poumons appelées macrophages alvéolaires basalement résidents.

Dans cette étude, les chercheurs ont étudié comment les différences entre des espèces microbiennes spécifiques peuvent avoir un impact sur les résultats des infections virales respiratoires et comment elles pourraient le faire, ce qui n’a pas été bien défini auparavant. Ils ont étudié des souris présentant des différences discrètes dans le microbiome et des souris différant uniquement par la présence ou l’absence de bactéries filamenteuses segmentées. Les titres viraux dans les poumons ont été mesurés plusieurs jours après l’infection et variaient considérablement en fonction de la nature du microbiome des différents groupes d’animaux.

« Ces résultats révèlent des interactions complexes qui relient mécaniquement le microbiote intestinal à la fonctionnalité des macrophages alvéolaires basalement résidents et à la gravité de l’infection par le virus respiratoire », a déclaré le Dr Andrew Gewirtz, co-auteur principal de l’étude et professeur Regents à l’Institute for Biomedical. Sciences à l’État de Géorgie.

L’étude a révélé que chez les souris segmentées filamenteuses négatives pour les bactéries, les macrophages alvéolaires basalement résidents étaient rapidement épuisés à mesure que l’infection par le virus respiratoire progressait. Cependant, chez les souris colonisées par des bactéries filamenteuses segmentées, les macrophages alvéolaires résidents à la base ont été modifiés pour résister à l’épuisement de l’infection par le virus de la grippe et à la signalisation inflammatoire.

Les macrophages alvéolaires résidant à la base ont désactivé le virus de la grippe, en grande partie en activant un composant du système immunitaire appelé système du complément.

“Nous trouvons remarquable que la présence d’une seule espèce bactérienne commensale commune, parmi les milliers d’espèces microbiennes différentes qui habitent l’intestin de la souris, ait eu des impacts aussi importants sur les modèles d’infection par les virus respiratoires et que ces impacts soient largement attribuables à la reprogrammation des systèmes résidents basaux. macrophages alvéolaires », a déclaré le Dr Richard Plemper, co-auteur principal de l’étude, professeur Regents et directeur du Center for Translational Antiviral Research de l’État de Géorgie.

“S’ils sont applicables aux infections humaines, ces résultats auront des implications majeures pour l’évaluation future du risque d’évolution d’un patient vers une maladie grave.”

“Nous trouvons très improbable que les bactéries filamenteuses segmentées soient le seul microbe intestinal capable d’avoir un impact sur le phénotype des macrophages alvéolaires et, par conséquent, sur la prédisposition aux infections virales respiratoires”, a déclaré Gewirtz.

“Nous émettons plutôt l’hypothèse que la composition du microbiote intestinal influence largement la prédisposition aux infections virales respiratoires. La programmation médiée par le microbiote des macrophages alvéolaires basalement résidents peut non seulement influencer la gravité de l’infection virale respiratoire aiguë, mais peut également être une infection virale post-respiratoire à long terme. déterminant de la santé. »

Les principaux auteurs de l’étude étaient la virologue Carolin M. Lieber du Centre de recherche translationnelle sur les antiviraux et l’immunologiste Vu L. Ngo de l’Institut des sciences biomédicales de l’État de Géorgie. Les autres auteurs contributeurs étaient Hae-ji Kang et Michal Kuczma de l’Institut des sciences biomédicales de l’État de Géorgie et Kaori Sakamoto de l’Université de Géorgie.