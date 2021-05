Une étude révèle que le mélange de vaccins augmente le risque d’effets indésirables

LONDRES – Un essai majeur au Royaume-Uni évaluant les avantages du mélange et de l’appariement des vaccins Covid-19 a révélé que les volontaires recevant des doses alternées étaient plus susceptibles de développer des symptômes légers à modérés.

L’étude dite « Com-COV », saluée comme un « première mondiale« par le gouvernement britannique et dirigé par l’Université d’Oxford, examine les réponses immunitaires des participants à l’essai ayant reçu une dose du vaccin Oxford-AstraZeneca suivie du vaccin Pfizer-BioNTech – et vice versa.

Il a rapporté mercredi que les données préliminaires montrent que les participants recevant un calendrier mixte de vaccins Covid-19 ont eu des réactions plus fréquentes que ceux sur des calendriers non mixtes standard.

Certains des symptômes légers à modérés rapportés chez les participants recevant un calendrier de vaccination mixte comprenaient des frissons, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des malaises, des douleurs musculaires et des douleurs au site d’injection.

Les effets indésirables se sont révélés de courte durée et il n’y avait aucun autre problème de sécurité.

Les données ont été enregistrées chez des participants âgés de 50 ans et plus. Les chercheurs de l’étude ont déclaré que cela signifie qu’il est possible que les réactions indésirables à un calendrier mixte de vaccins Covid-19 soient plus fréquentes dans les groupes d’âge plus jeunes.

On pense qu’un schéma posologique mixte pourrait entraîner une augmentation des absences du travail le lendemain de la vaccination contre le coronavirus.

Dans une lettre de recherche examinée par des pairs publiée mercredi dans la revue médicale internationale The Lancet, les chercheurs de l’essai ont rapporté que, administrés à quatre semaines d’intervalle, les calendriers de vaccination alternée du vaccin Oxford-AstraZeneca et du vaccin Pfizer-BioNTech induit des réactions plus fréquentes après la deuxième dose que les schémas standard non mixtes.

« Bien que ce soit une partie secondaire de ce que nous essayons d’explorer à travers ces études, il est important que nous informions les gens sur ces données, d’autant plus que ces schémas de doses mixtes sont envisagés dans plusieurs pays », Matthew Snape, professeur associé à La pédiatrie et la vaccination à l’Université d’Oxford, a déclaré dans un communiqué.

«Les résultats de cette étude suggèrent que les schémas posologiques mixtes pourraient entraîner une augmentation des absences de travail le lendemain de la vaccination, et il est important de prendre en compte ce point lors de la planification de la vaccination des agents de santé», a-t-il ajouté.