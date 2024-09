Une étude révèle que la réduction de la pinte réduit les ventes de bière de près de 10 %

La réduction de la consommation d’alcool est une priorité mondiale de santé publique. Des chercheurs ont étudié l’effet de la réduction de la plus grande portion de bière pression en Angleterre, généralement la pinte, sur la consommation globale d’alcool (bière et vin). Dans les débits de boissons étudiés, en réduisant la plus grande portion de la pinte, 568 ml, à deux tiers de pinte, 379 ml, le volume quotidien de bière vendu a diminué de 9,7 %. Bien que le volume total de vin vendu ait connu une augmentation correspondante de 7,2 % (de 4 707 ml à 4 822 ml), la consommation globale d’alcool a tout de même été réduite, ce qui indique le bénéfice potentiel de cette stratégie. Crédit : Anne-Lise Paris, (www.in-graphidi.com), PLOS, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0)



Réduire la taille des portions de bière, de bière blonde et de cidre réduit le volume de ces boissons consommées dans les pubs, les bars et les restaurants, et pourrait être une mesure utile de contrôle de l’alcool, selon une étude publiée le 17 septembre dans la revue en libre accès Médecine PLOS.

Theresa Marteau et ses collègues de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont constaté que sur une courte période d’intervention, les établissements qui ont supprimé la pinte et ont proposé à la place des pintes aux deux tiers, ont vendu 10 % de bière en moins en volume par rapport à l’époque où les pintes étaient disponibles.

Lorsque le vin au verre est proposé en plus petites portions, la quantité vendue diminue, mais des études similaires n’ont pas examiné l’effet sur d’autres boissons alcoolisées. Marteau et ses collègues ont contacté des établissements en Angleterre et leur ont demandé de supprimer la portion d’une pinte et de proposer à la place les deux tiers comme option la plus grande pendant quatre semaines, avec des périodes de non-intervention de quatre semaines avant et après à titre de comparaison.

L’équipe a constaté que la suppression de la pinte réduisait le volume moyen quotidien de bière, de bière blonde et de cidre vendu de 9,7 %, même si la quantité de vin achetée augmentait légèrement, un pub contribuant pour moitié à l’augmentation des ventes de vin. Ils signalent que même si les clients ne se sont pas plaints, moins de 1 % des établissements contactés ont accepté de participer et l’intervention ne concernait que 12 établissements.

Des évaluations plus poussées sont nécessaires, notamment pour déterminer si les personnes ont entièrement compensé la réduction de leur consommation de bière par la consommation d’autres boissons alcoolisées, mais cette intervention mérite d’être prise en considération pour être incluse dans les politiques de contrôle de l’alcool. Des portions plus petites pourraient contribuer à réduire la consommation d’alcool dans l’ensemble de la population et ainsi diminuer le risque de sept cancers et d’autres maladies.

Les auteurs ajoutent : « La suppression de l’offre de pintes dans 13 établissements autorisés pendant quatre semaines a réduit le volume de bière vendu. Cela concorde avec les nouvelles études montrant que des portions plus petites nous aident à boire moins et constituent une nouvelle façon de réduire la consommation d’alcool et d’améliorer la santé de la population. »

Mantzari E, et al. Impact sur les ventes de bière de la suppression de la portion en pinte : un essai d’inversion de l’ABA dans les pubs, les bars et les restaurants en Angleterre. Médecine PLoS (2024). DOI: 10.1371/journal.pmed.1004442

