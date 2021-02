Une étude révèle que la majorité des résidents d’Ischgl étaient toujours immunisés contre Covid huit mois après l’épidémie

Une étude menée auprès de résidents de la station de ski d’Ischgl, le site de la pire épidémie de coronavirus en Autriche, a révélé que la majorité des personnes restaient immunisées au moins huit mois après avoir contracté le virus, ont déclaré jeudi des scientifiques.

Les résultats fournissent plus d’informations sur la durée de l’immunité après l’infection et suggèrent également que l’immunité collective peut commencer à se manifester plus tôt qu’on ne le croit généralement, a déclaré l’équipe à l’origine de l’étude.

AGES, la principale agence de santé publique autrichienne, estime que l’épidémie d’Ischgl, dans laquelle des milliers de personnes de toute l’Europe ont été infectées, a commencé en février dernier avant que les premiers cas en Autriche ne soient détectés.

L’Université de médecine d’Innsbruck a mené une étude en avril qui a révélé que 42% de la population d’Ischgl avait des anticorps. Une étude de suivi, menée en novembre et publiée jeudi, a révélé que la grande majorité de ceux qui avaient des anticorps dans la première étude en avaient encore dans la seconde.

« Chez près de 90% de ceux qui ont été testés séropositifs en avril, des anticorps pourraient également être détectés en novembre », a déclaré la virologue Dorothee van Laer, l’une des scientifiques qui ont mené l’étude, dans un communiqué. L’étude a impliqué un peu plus de 900 personnes, dont 801 ont participé à la première.

« Malgré une légère baisse de la concentration d’anticorps, nous pouvons … dire que l’immunité est relativement stable », a-t-elle déclaré.

L’université a déclaré que son étude était l’une des plus importantes du genre et s’étalait sur l’une des plus longues périodes, aidant à répondre à la question de savoir combien de temps l’immunité dure après l’infection. Cela suggère également que l’immunité des troupeaux commence à se manifester plus tôt que beaucoup ne l’ont suggéré, car Ischgl a connu une deuxième vague d’infections beaucoup plus petite en novembre que les villes comparables de la région.

<< Il semble que cette situation d'immunité, qui se situait entre 40 et 50% [of the population] en novembre ... a effectivement protégé la population contre l'infection », a déclaré Mme van Laer lors d'une conférence de presse.

Elle a ajouté que des mesures de distanciation sociale de base, comme des masques faciaux et la fermeture des bars, étaient alors en place.