Une étude révèle que la majorité des Américains courent un risque de maladie cardiaque

Un ingrédient appelé Sémaglutide est utilisé dans des injections de perte de poids comme Ozempic et Wegovy, et il pourrait aider à réduire le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, selon les résultats d’une étude. essai de cinq ans. L’essai a été financé par Novo Nordisk, la société qui fabrique ces médicaments amaigrissants.