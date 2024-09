Une étude révèle que la fatigue prolongée liée au COVID est liée aux schémas de connectivité cérébrale

Une nouvelle étude publiée dans Recherche en psychiatrie L’étude explore la relation entre la fatigue dans la COVID longue et des modèles spécifiques de connectivité cérébrale. Les chercheurs ont observé que la fatigue, l’un des symptômes les plus courants et les plus invalidants chez les patients atteints de COVID longue, est associée à certains modèles de structure et de fonction cérébrale, en particulier dans les régions frontales et cérébelleuses. Notamment, la fatigue mentale et physique étaient liées à des modèles de connectivité cérébrale distincts, suggérant la possibilité que différents mécanismes neuronaux puissent être impliqués dans chaque type de fatigue.

La COVID longue, également connue sous le nom de syndrome post-COVID, touche les personnes qui continuent à ressentir des symptômes des mois après s’être remises de l’infection initiale par la COVID-19. La fatigue est l’un des symptômes les plus courants et les plus invalidants de la COVID longue, affectant environ 35 à 60 % des patients. La fatigue chez ces patients peut être physique, cognitive ou les deux, ce qui affecte gravement leur capacité à travailler et leur qualité de vie.

Si la fatigue a été largement étudiée dans des pathologies telles que le syndrome de fatigue chronique et la sclérose en plaques, on en sait beaucoup moins sur ses bases neurologiques dans le cas du COVID long. Les chercheurs ont voulu déterminer si la fatigue chez ces patients est liée à des schémas spécifiques de connectivité cérébrale et comment ces schémas peuvent différer entre la fatigue mentale et la fatigue physique. Comprendre le rôle du cerveau dans la fatigue pourrait aider à orienter les traitements et à améliorer les résultats des patients.

« Parmi les symptômes du Covid long, la fatigue est l’un des plus fréquents et des plus invalidants, et elle est généralement persistante. Il a été démontré que la fatigue a un impact sur la qualité de vie et la situation professionnelle du patient. Nous avons cherché à étudier les bases neurales de la fatigue afin de mieux comprendre la pathologie et d’améliorer nos connaissances pour aider à concevoir de meilleurs traitements », ont déclaré les auteurs de l’étude, Maria Diez-Cirarda et Jordi Matias-Guiu, du groupe de recherche sur les maladies neurologiques de l’hôpital clinique San Carlos de Madrid.

Pour leur étude, les chercheurs ont recruté 129 personnes qui avaient été testées positives au COVID-19 au moins trois mois auparavant. Les participants ont été sélectionnés pour exclure ceux qui souffraient d’autres troubles neurologiques ou psychiatriques susceptibles d’interférer avec les résultats. Le temps moyen écoulé depuis leur première infection au COVID-19 était d’environ 14 mois, et la plupart des participants étaient des femmes.

Chaque participant a subi une évaluation clinique et neuropsychologique détaillée. Les niveaux de fatigue ont été mesurés à l’aide de l’échelle d’impact de la fatigue modifiée (MFIS), qui évalue à la fois la fatigue cognitive (mentale) et physique. Les participants ont également effectué un test de Stroop, une mesure bien connue du contrôle cognitif, pour évaluer la fatigue mentale de manière plus objective.

En plus des tests psychologiques, les participants ont subi des examens IRM pour évaluer la structure cérébrale et la connectivité fonctionnelle. Les examens comprenaient une IRMf au repos pour mesurer la connectivité fonctionnelle et une imagerie pondérée en diffusion pour examiner l’intégrité de la matière blanche du cerveau. Les chercheurs étaient particulièrement intéressés par le lien entre les schémas d’activité cérébrale et l’intégrité de la matière blanche et les niveaux de fatigue rapportés par les participants.

Les résultats de l’étude ont révélé que 86 % des participants ont signalé des niveaux importants de fatigue, la fatigue mentale et physique étant prédominante. Fait important, les chercheurs ont constaté que la fatigue mentale présentait un schéma de connectivité cérébrale différent de la fatigue physique.

L’analyse de connectivité fonctionnelle a révélé que les deux types de fatigue étaient associés à une activité dans les zones frontales du cerveau. La fatigue physique était liée à une connectivité accrue entre le cervelet et le lobe temporal, tandis que la fatigue mentale montrait une connectivité réduite entre les régions frontales et le cervelet, ainsi qu’avec d’autres zones du cerveau, comme l’insula et le cortex cingulaire antérieur.

L’étude a également examiné l’intégrité de la substance blanche, la partie du cerveau qui permet aux différentes régions de communiquer entre elles. La fatigue mentale et physique a été associée à des changements dans la diffusivité de la substance blanche, en particulier dans des zones comme le forceps mineur, la couronne radiata antérieure et le cingulum. Ces résultats suggèrent que les différences dans l’intégrité de la substance blanche peuvent être liées à la fatigue physique et mentale dans le cas de la COVID longue.

Il est intéressant de noter que l’étude a également révélé que les plaintes cognitives subjectives, telles que les problèmes de mémoire et d’attention, étaient étroitement liées à la fatigue physique et mentale. Cependant, ces plaintes étaient plus fortement associées à la fatigue physique qu’à des mesures objectives de la fonction cognitive, telles que les performances au test de Stroop. Cette divergence met en évidence la relation complexe entre la fatigue et les symptômes cognitifs chez les patients atteints de COVID longue durée.

« Les résultats actuels ont révélé que la fatigue dans le COVID long est associée à une connectivité structurelle et fonctionnelle principalement dans les zones frontales mais aussi temporales et cérébelleuses », ont déclaré les chercheurs à PsyPost. « Ces résultats sont pertinents car ils démontrent que chez les patients atteints de COVID long, le dysfonctionnement cérébral contribue à la fatigue. En outre, ces résultats pourraient aider à la conception d’interventions spécifiques et ouvrir la voie à l’utilisation de techniques de stimulation cérébrale non invasives pour soulager la fatigue physique et mentale chez ces patients. »

« Les résultats mettent également en évidence la relation entre la fatigue et les plaintes cognitives subjectives. Ces résultats soulignent la pertinence de l’évaluation multidisciplinaire des patients atteints de COVID long avec des plaintes cognitives subjectives, afin de démêler la symptomatologie sous-jacente aux plaintes du patient. »

L’étude apporte de nouvelles perspectives sur les mécanismes neuronaux liés à la fatigue chez les patients atteints de COVID long, mais certaines limites doivent être prises en compte. L’étude a utilisé une conception transversale, ce qui signifie qu’elle n’a capturé qu’un instantané de l’activité cérébrale et des niveaux de fatigue des participants à un moment donné. Des études longitudinales qui suivent les patients au fil du temps sont nécessaires pour déterminer si ces changements cérébraux sont permanents ou temporaires.

« Nous avons réalisé une évaluation complète de ces patients et publié plusieurs articles sur le sujet concernant les symptômes cognitifs et cliniques du COVID long et ses corrélats cérébraux et associations de biomarqueurs », ont déclaré Diez-Cirarda et Matias-Guiu. « Notre prochaine étape consiste à évaluer ces patients de manière longitudinale afin d’évaluer l’évolution de ces changements au fil du temps. Les résultats longitudinaux aideront à caractériser la physiopathologie de la maladie. »

« Nous nous intéressons également à la conception de traitements spécifiques pour améliorer les symptômes cognitifs et de fatigue chez ces patients en utilisant la neuromodulation et l’entraînement cognitif. Nous avons déjà publié une étude concernant l’efficacité de la neuromodulation sur la fatigue dans le cadre du COVID long. »

L’étude, «Bases neuronales de la fatigue dans le syndrome post-COVID et relations avec les plaintes cognitives et la cognition», a été rédigé par Maria Diez-Cirarda, Miguel Yus-Fuertes, Carmen Polidura, Lidia Gil-Martinez, Cristina Delgado-Alonso, Alfonso Delgado-Álvarez, Natividad Gomez-Ruiz, Maria José Gil-Moreno, Manuela Jorquera, Silvia Oliver- Mas, Ulises Gómez-Pinedo, Jorge Matias-Guiu, Juan Arrazola et Jordi A Matias-Guiu.