Une étude révèle que la COVID-19 a nui aux capacités cognitives des élèves et des enseignants – The 74

De nouvelles recherches pourraient aider les éducateurs et les familles à déterminer exactement comment la pandémie de COVID-19 a provoqué un effondrement scolaire sans précédent, suggérant que le coupable réside dans quelque chose de fondamental et de crucial : la capacité des enfants à penser, à se souvenir et à résoudre des problèmes.

Et voici un autre rebondissement : les mêmes difficultés fondamentales tourmentent également les enseignants.

Les résultats, contenus dans un nouveau document de travail, sont considérés comme les premiers à identifier les changements cérébraux comme une explication des raisons pour lesquelles les étudiants ont souffert, à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, depuis que la pandémie a chassé des millions de personnes des salles de classe.

Nancy Tsaiun psychologue de l’Université de Harvard qui étudie les effets du stress sur les fonctions exécutives et qui est l’auteur principal de l’étude, a déclaré que les nouvelles découvertes offrent les premières preuves pour nous aider à « comprendre le « pourquoi » » du ralentissement de la pandémie – « ce qui cause réellement tous ces problèmes que nous voyons et dont nous parlons dans les nouvelles ».

Le document, de l’entreprise de tutorat privé Apprentissage MindPrintexamine les compétences cognitives des étudiants à l’échelle nationale et constate que, pour le dire simplement, au cours des dernières années, les cerveaux des enfants, réputés pour être en constante évolution, ont changé pour le pire.

Depuis le début de la pandémie, les élèves de tous âges et de tous niveaux économiques ont commencé à montrer des faiblesses en termes de mémoire et de « pensée flexible » – ces capacités mentales nécessaires pour effectuer plusieurs tâches à la fois, passer d’une activité à une autre et jongler avec les exigences de la journée. Mais pour quelques groupes, comme les enfants plus jeunes et issus de familles à faibles revenus, les changements ont été plus profonds.

Les résultats montrent également que le cerveau de leurs enseignants est plus faible de manière presque identique, ce qui pourrait expliquer les taux élevés de frustration et d’épuisement professionnel. Ils suggèrent que les districts scolaires ont du pain sur la planche s’ils veulent garder leurs meilleurs employés sur la liste de paie et revenir en classe chaque automne.

Comprendre le « pourquoi » du ralentissement économique dû à la pandémie

Les données proviennent d’une évaluation à grande échelle et largement utilisée, la Batterie neurocognitive informatisée de Penndéveloppé en 2013 à l’Université de Pennsylvanie. Il consiste en une série de tâches cognitives qui mesurent la précision et la rapidité des sujets dans plusieurs domaines cognitifs majeurs, notamment la mémoire de travail, l’abstraction, l’attention soutenue, la mémoire épisodique et la vitesse de traitement.

MindPrint a administré l’évaluation périodiquement à ses clients au cours de la dernière décennie. Les derniers cycles ont concerné 35 000 étudiants et 4 000 enseignants dans 27 États.

Selon la plupart des indicateurs, les élèves américains souffrent. L’année dernière, les résultats du NAEP ont montré que la compréhension moyenne des mathématiques des élèves de 13 ans était tombée à des niveaux jamais vus depuis les années 1990 et que les niveaux de lecture étaient tombés à 1971, année où le test a été administré pour la première fois.

Des recherches plus récentes ont montré que si les enfants plus âgés montrent des signes encourageants de reprise scolaire, les plus jeunes ne font pas les mêmes progrès. De nombreux élèves qui n’étaient même pas scolarisés dans un cadre scolaire formel lorsque la COVID-19 a frappé sont déjà en retard, notamment en mathématiques.

L’évaluation de Penn a révélé que les enfants qui ont fréquenté l’école primaire ou maternelle pendant la pandémie et qui ont maintenant entre 8 et 13 ans ont montré les plus fortes baisses de mémoire.

« Les jeunes enfants n’ont pas vraiment développé beaucoup de ces compétences cognitives de base », a déclaré Tsai. « Cela ne s’est pas solidifié pour eux, ni par le développement ni simplement par la pratique en classe. Les jeunes enfants sont donc plus vulnérables à ces changements liés à la pandémie. »

Les plus jeunes enfants sont plus vulnérables à ces changements liés à la pandémie. Nancy Tsai, Université de Harvard

Mais les étudiants de tous les groupes d’âge ont montré une moins bonne capacité de réflexion flexible, ce qui, selon les chercheurs, contribue désormais à de faibles résultats scolaires, ainsi qu’à des comportements difficiles.

Tsai a déclaré que les enfants issus de milieux à faibles revenus étaient plus vulnérables à ces changements, en particulier dans le raisonnement verbal et la mémoire verbale, que leurs pairs à revenus plus élevés, avec des baisses plus importantes des scores verbaux, qui sont fortement corrélés à la réussite scolaire dans toutes les matières.

Les adultes participant à l’étude ont connu des déclins similaires en termes de mémoire et de pensée flexible, ce qui pourrait expliquer les niveaux plus élevés de insatisfaction des enseignants et moral bas.

Nancy Weinstein, PDG de MindPrint, a déclaré que la faiblesse de la flexibilité de pensée n’est pas nécessairement un problème pour les enseignants expérimentés qui ont développé des stratégies pour faire face aux situations stressantes et peuvent modifier les plans à la volée. Mais ceux qui ont moins d’expérience peuvent être incapables de changer de vitesse lorsque les cours se dégradent ou que les élèves se comportent mal en classe. Cela peut conduire à un épuisement professionnel plus important des enseignants.

Nancy Weinstein, PDG de MindPrint

Dans l’ensemble, les compétences des enseignants ont souffert dans des domaines tels que le raisonnement verbal et abstrait, la perception spatiale, l’attention et la mémoire de travail, mais ils ont constaté les plus grandes pertes dans la mémoire verbale et la pensée flexible.

« Si nous nous soucions de cela, nous devons savoir comment les aider », a déclaré Weinstein. « Et il existe des mesures éprouvées et efficaces que vous pouvez prendre. »

Selon elle, les écoles devraient envisager de partager ce genre de données avec les enseignants afin qu’ils comprennent que leur frustration en classe n’est peut-être pas uniquement due aux élèves. Cela pourrait faire une grande différence, a-t-elle déclaré, dans « leur volonté de faire l’effort de changer, plutôt que de dire : « Pourquoi s’embêter ? » »

Pour les étudiants, a déclaré Weinstein, leur offrir davantage d’opportunités de pratiquer des compétences avec pauses et repos entre les séances d’étude pourrait être utile. Les écoles devraient également envisager «mémorisation échafaudée« des techniques qui divisent l’apprentissage en parties et traitent chacune d’elles individuellement.

De telles techniques pourraient-elles aider les élèves – et les enseignants – à retrouver une partie des compétences acquises avant la pandémie ? Weinstein suggère que la réponse est « oui ».

« L’environnement aura son importance, mais nous pouvons certainement en récupérer une partie si nous faisons les bons choix », a-t-elle déclaré. « Et nous savons quelles sont les bonnes choses à faire. »

Crystal Green-Braswell, coordinatrice du bien-être et de la culture du personnel du district scolaire de Little Rock dans l’Arkansas, a déclaré que le fait de proposer l’évaluation Penn aux enseignants et au personnel a aidé beaucoup d’entre eux à réfléchir plus profondément à leur travail – et à leur propre réflexion.

« Les personnes qui ont subi l’évaluation diront : « Maintenant, vous savez que ma vitesse de traitement est plus lente – vous allez devoir m’accorder un moment » », a-t-elle déclaré.

Il s’agit d’un changement énorme dans une profession dans laquelle la plupart des travailleurs ont été invités à « se retirer de l’équation et à simplement faire le travail », a déclaré Green-Braswell.

Elle considère que le fait d’offrir de telles perspectives aux enseignants fait partie de la « réhumanisation » de l’enseignement. « Lorsque nous proposons ce type d’évaluation et que nous offrons ce type d’espace pour que les gens apprennent à se connaître, nous humanisons cette profession et nous aidons les gens à comprendre qu’ils ont un rôle à jouer. Ils jouent un rôle actif. Ils comptent. »





