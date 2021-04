Mignon n’est peut-être pas l’adjectif que vous utiliseriez pour décrire les rats, cependant, une nouvelle étude a révélé que les cousins ​​éloignés de ces rongeurs citadins sont beaucoup plus adorables et câlins. Connues sous le nom de «rats des nuages ​​géants», ces espèces sont originaires de la région de l’Asie du Sud-Est des Philippines. Selon une étude récente publiée dans le Journal de mammalogie ,il s’avère qu’ils vivent aux Philippines depuis longtemps et les fossiles de trois nouvelles espèces de rats des nuages ​​géants prouvent qu’ils existaient avec l’ancien homo sapiens. Larry Heaney, le conservateur Neguanee des mammifères au Field Museum de Chicago et auteur de l’étude, a déclaré dans un déclaration que dans leurs études précédentes, ils ont démontré que les Philippines ont l’une des concentrations les plus impressionnantes d’espèces uniques de mammifères parmi tous les pays, dont la plupart sont de petits animaux, moins d’une demi-livre, qui vivent dans la forêt tropicale.

Les rats des nuages ​​géants jouent un rôle important dans l’écologie des Philippines semblable à celle des écureuils aux États-Unis. Larry a également mentionné que ces fossiles d’espèces récemment éteintes démontrent non seulement que la biodiversité était encore plus grande dans un passé très récent, mais que les deux qui ont disparu il y a à peine quelques milliers d’années étaient l’un des géants de la famille des rongeurs. Les deux espèces maintenant éteintes pesaient plus de deux livres, révèle l’étude. Les chercheurs se demandent également si leur disparition brutale il y a à peine quelques milliers d’années était liée à leur taille qui aurait pu les rendre idéales pour chasser et manger.

Janine Ochoa, professeur adjoint d’archéologie à l’Université des Philippines à Diliman et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué que leurs recherches se concentraient sur les sites en plein air où une collection de faunes de grands mammifères fossiles était connue pour avoir été préservée. Cela ne ressemblait pas à d’autres études où l’accent était mis sur le tamisage minutieux des dépôts de caverne qui préservait une gamme de tailles plus large de vertébrés, y compris les dents et les os de rongeurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici