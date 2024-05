Une étude révèle que des comportements sains pour le cœur peuvent aider à inverser le vieillissement cellulaire rapide

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Selon une étude publiée dans Journal de l’American Heart Association.

« Les résultats de notre étude nous indiquent que quel que soit votre âge réel, de meilleurs comportements sains pour le cœur et une meilleure gestion des facteurs de risque de maladie cardiaque étaient associés à un âge biologique plus jeune et à un risque plus faible de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, de décès par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral et mort quelle qu’en soit la cause », a déclaré Jiantao Ma, Ph.D., auteur principal de l’étude et professeur adjoint à la division d’épidémiologie nutritionnelle et de science des données à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l’Université Tufts à Boston.

Cette étude a analysé si un processus de modification chimique connu sous le nom de méthylation de l’ADN, qui régule l’expression des gènes, pourrait être un mécanisme par lequel les facteurs de santé des maladies cardiovasculaires affectent le vieillissement cellulaire et le risque de décès. Les niveaux de méthylation de l’ADN sont le biomarqueur le plus prometteur pour estimer l’âge biologique. Dans une certaine mesure, l’âge biologique est déterminé par votre constitution génétique et peut également être influencé par des facteurs liés au mode de vie et au stress.

Les chercheurs ont examiné les données de santé de 5 682 adultes (âge moyen de 56 ans ; 56 % des participants étaient des femmes) inscrits à la Framingham Heart Study, un vaste projet de recherche multigénérationnel en cours visant à identifier les facteurs de risque de maladie cardiaque.

À l’aide d’entretiens, d’examens physiques et de tests de laboratoire, tous les participants ont été évalués à l’aide du Les 8 essentiels de la vie de l’American Heart Association outil. L’outil évalue la santé cardiovasculaire entre 0 et 100 (100 étant le meilleur) à l’aide d’un ensemble de quatre mesures comportementales (apport alimentaire, activité physique, heures de sommeil par nuit et tabagisme) et de quatre mesures cliniques (indice de masse corporelle, cholestérol, sang). sucre et tension artérielle).

Chaque participant a également été évalué à l’aide de quatre outils qui estiment l’âge biologique sur la base de la méthylation de l’ADN et d’un cinquième outil qui évalue la tendance génétique d’une personne à un vieillissement biologique accéléré. Les participants ont été suivis pendant 11 à 14 ans en cas d’apparition d’une maladie cardiovasculaire, de décès cardiovasculaire ou de décès quelle qu’en soit la cause.

L’analyse a révélé :

Pour chaque augmentation de 13 points du score Life’s Essential 8 d’un individu, le risque de développer une maladie cardiovasculaire pour la première fois était réduit d’environ 35 %, les décès dus à une maladie cardiovasculaire étaient réduits de 36 % et les décès, toutes causes confondues, de 29 %. .

Chez les participants présentant un profil de risque génétique les rendant plus susceptibles d’avoir un âge biologique accéléré, le score Life’s Essential 8 a eu un impact plus important sur les résultats potentiellement via la méthylation de l’ADN, c’est-à-dire que la méthylation de l’ADN représentait une réduction de 39 %, 39 % et 78 %. respectivement dans le risque de maladie cardiovasculaire, de décès cardiovasculaire et de décès toutes causes confondues.

Dans l’ensemble, on estime qu’environ 20 % de l’association entre les scores Life’s Essential 8 et les résultats cardiovasculaires sont dus à l’impact des facteurs de santé cardiovasculaire sur la méthylation de l’ADN ; en revanche, pour les participants présentant un risque génétique plus élevé, l’association était de près de 40 %.

« Bien qu’il existe dans le commerce quelques calculateurs d’âge biologique basés sur la méthylation de l’ADN, nous n’avons pas de bonne recommandation quant à savoir si les gens ont besoin de connaître leur âge épigénétique », a déclaré Ma. « Notre message est que tout le monde devrait être conscient des huit facteurs de santé liés aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux : manger des aliments sains, être plus actif, arrêter de fumer, dormir sainement, gérer son poids et maintenir des niveaux de cholestérol, de glycémie et de tension artérielle sains. »

Randi Foraker, Ph.D., MA, FAHA, co-auteur du L’essentiel de la vie 8 : mise à jour et amélioration du concept de santé cardiovasculaire de l’American Heart Associationa déclaré que les résultats sont cohérents avec des recherches antérieures.

« Nous savons que les facteurs de risque modifiables et la méthylation de l’ADN sont indépendamment associés aux maladies cardiovasculaires. Cette étude ajoute que la méthylation de l’ADN peut servir de médiateur entre les facteurs de risque et les maladies cardiovasculaires », a déclaré Foraker, professeur de médecine à l’Institut. pour l’informatique, la science des données et la biostatistique et directeur du Center for Population Health Informatics, tous deux à la Washington University School of Medicine à St. Louis, Missouri.

« L’étude met en évidence l’impact de la santé cardiovasculaire sur le vieillissement biologique et a des implications importantes pour le vieillissement en bonne santé et la prévention des maladies cardiovasculaires et potentiellement d’autres problèmes de santé. »

Détails de l’étude, contexte et conception :

L’étude a analysé les données de santé d’un sous-groupe de participants qui ont assisté aux examens de la Framingham Heart Study dans le groupe des descendants de 2005 à 2008 et dans le groupe de troisième génération de 2008 à 2011.

Les participants ont été suivis pendant 14 ans en moyenne pour les enfants des participants originaux et 11 ans pour les petits-enfants.

Les résultats de santé pour l’analyse comprenaient le développement d’une maladie cardiovasculaire (maladie coronarienne, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou insuffisance cardiaque), le décès dû à une maladie cardiovasculaire ou le décès quelle qu’en soit la cause.

Les résultats ont été ajustés en fonction du sexe, de l’âge et de la consommation d’alcool. Les résultats pour les décès toutes causes confondues ont été ajustés en fonction de la présence d’un cancer (à l’exclusion du cancer de la peau autre que le mélanome) ou d’une maladie cardiaque au moment de l’inscription à l’étude. Les participants déjà diagnostiqués avec une maladie cardiaque au moment de leur inscription à l’étude ont été exclus de l’analyse des nouvelles maladies cardiovasculaires.

Les quatre outils permettant de mesurer les scores d’âge épigénétique basés sur la méthylation de l’ADN étaient basés sur des algorithmes établis pour le score DunedinPACE, PhenoAge, DNAmTL et GrimAge. Un cinquième outil, GrimAge PGS, a évalué la tendance génétique au vieillissement biologique accéléré.

L’étude étant une analyse de données de santé précédemment collectées, elle ne peut pas prouver une relation de cause à effet entre les facteurs de risque cardiovasculaire et la méthylation de l’ADN. De plus, les mesures de méthylation de l’ADN provenaient d’un seul instant, ce qui limite la validité de l’effet de médiation. Les résultats de l’étude sont également limités car les participants étaient majoritairement d’ascendance européenne, de sorte que les interactions entre Life’s Essential 8 et le vieillissement génétique trouvées dans cette étude pourraient ne pas être généralisables aux personnes d’autres races ou ethnies.

« Actuellement, nous élargissons nos recherches pour inclure des personnes d’autres groupes raciaux et ethniques afin d’étudier plus en détail la relation entre les facteurs de risque cardiovasculaire et la méthylation de l’ADN », a déclaré Ma.

Selon le Statistiques 2024 sur les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de l’American Heart Associationles maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ont fait plus de morts aux États-Unis en 2021 que toutes les formes de cancer et de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures réunies, et ont également représenté environ 19,91 millions de décès dans le monde.