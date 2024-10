Une étude révèle que 3 % des écoliers présentent des symptômes à la fois d’autisme et de TDAH | Santé

Selon une nouvelle étude, environ 3 % des écoliers présentent à la fois des symptômes d’autisme et de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), et environ 0,5 % des enfants peuvent être diagnostiqués avec les deux. Les Espagnols étude, publié dans Autism Research, a en outre révélé que 33 pour cent des enfants autistes souffraient également de TDAH, le taux étant plus élevé chez les enfants plus âgés (46 pour cent) que chez les plus jeunes (22 pour cent). Lire aussi | Alia Bhatt parle de son diagnostic de TDAH : Qu’est-ce que c’est ? 6 symptômes du trouble neurodéveloppemental courant L’autisme est une maladie neurodéveloppementale complexe qui touche de nombreux enfants dans le monde. (Freepik)

Qu’est-ce que l’autisme ?

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la communication, la parole, l’apprentissage et les comportements d’une personne. Il est également connu sous le nom de trouble du spectre autistique. Certains signes et symptômes courants incluent des difficultés de contact visuel, de communication, d’interaction sociale et des difficultés sensorielles.

Qu’est-ce que le TDAH ?

Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, ou TDAH, est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants détectés tôt dans l’enfance. Les symptômes de ce trouble comprennent l’hyperactivité, l’impulsivité et la difficulté à prêter attention.

En savoir plus sur l’étude reliant les deux troubles

Des recherches récentes ont étudié la fréquence à laquelle le TDAH et l’autisme peuvent survenir simultanément chez les mêmes enfants. L’étude a porté sur 3 374 enfants d’âge préscolaire âgés de 4 à 5 ans et 3 520 enfants d’âge scolaire âgés de 10 à 11 ans. La recherche a également inclus 99 pour cent des enseignants de ces enfants mais seulement 54 pour cent des familles, avec un échantillon final de 3 727 enfants. avec des informations provenant à la fois des familles et des enseignants.

L’étude faisait partie du projet de recherche épidémiologique sur les troubles neurodéveloppementaux, mené entre 2014 et 2019 dans la province de Tarragone, en Espagne.

Ce que l’étude a révélé

« Dans la présente étude, les parents et les enseignants ont signalé une prévalence similaire de 3 pour cent des traits de l’autisme et du TDAH, avec une prévalence de diagnostics comorbides estimée à 0,5 pour cent. Seulement 16 pour cent des enfants avaient reçu un diagnostic préalable pour les deux pathologies, bien que les parents et les enseignants aient identifié des traits d’autisme et de TDAH dans presque tous les cas », ont déclaré les chercheurs, ajoutant : « Sur la base des résultats, un dépistage précoce de l’autisme et du TDAH concomitants a été réalisé. Le TDAH en milieu scolaire et familial est recommandé.

Points clés à retenir

La cooccurrence de l’autisme et du TDAH était beaucoup plus élevée chez les garçons que chez les filles – 4 à 5 pour cent contre 1 à 2 pour cent, selon que le diagnostic était basé sur les informations fournies par les parents ou les enseignants.

10 pour cent des enfants atteints de TDAH souffraient également d’autisme, le pourcentage étant légèrement plus élevé chez les enfants plus jeunes (16 pour cent) que chez les enfants plus âgés (8 pour cent). Cependant, on ne sait pas si cette différence est due à une variation aléatoire. Six pour cent supplémentaires des enfants autistes présentaient des symptômes de TDAH qui n’atteignaient pas le seuil diagnostique.

Veuillez noter que l’étude met en lumière la prévalence du TDAH et de l’autisme chez les enfants d’une province d’Espagne, et que les pourcentages rapportés pourraient ne pas être les mêmes dans d’autres parties du monde.

Avis de non-responsabilité : cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel. Demandez toujours l’avis de votre médecin pour toute question concernant un problème de santé.