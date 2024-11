Une étude révèle les principales causes de la goutte et démystifie les mythes courants

La goutte est l’arthrite la plus courante, touchant les hommes 3 à 4 fois plus que les femmes.

Une découverte scientifique importante a remis en question l’idée de longue date selon laquelle les variables liées au mode de vie, telles que l’alimentation et la consommation d’alcool, seraient les principales causes de la goutte. Le développement de la goutte est fortement influencé par la génétique, selon une étude de l’Université d’Otago. Ils ont découvert des gènes particuliers qui augmentent le risque de développer la goutte en examinant l’ADN de millions de personnes. Cette découverte révolutionnaire jette le doute sur la sagesse conventionnelle de la goutte et crée de nouvelles opportunités pour créer des remèdes et des prophylactiques plus puissants.

La recherche publiée dans Génétique naturelle Nous avons découvert que la génétique héréditaire explique en grande partie pourquoi certaines personnes contractent la goutte et la plupart d’autres non.

L’auteur principal, le professeur Tony Merriman, du département de microbiologie et d’immunologie d’Otago, espère que les résultats élimineront une partie de la stigmatisation entourant la goutte.

« La goutte est une maladie chronique avec une base génétique et n’est pas la faute de la personne qui en souffre. Le mythe selon lequel la goutte est causée par le mode de vie ou l’alimentation doit être brisé », dit-il.

« Ce mythe très répandu provoque la honte chez les personnes souffrant de goutte, ce qui les rend plus susceptibles de souffrir en silence et de ne pas aller voir le médecin pour obtenir un médicament préventif qui abaisse le taux d’urate dans le sang et préviendra leur douleur.

« Les gens doivent comprendre que même si des facteurs alimentaires spécifiques, tels que la consommation de viande rouge, peuvent déclencher des crises de goutte, la cause fondamentale est des taux d’urate élevés, des cristaux dans les articulations et un système immunitaire prêt à « attaquer » les cristaux. La génétique joue un rôle important. rôle important dans tous ces processus.

La recherche a identifié un grand nombre de gènes et de voies immunitaires qui fournissent de nouvelles cibles et approches pour prévenir les crises de goutte.

Qu’est-ce que la goutte ?

Selon le Institut du pied et de la cheville, la goutte est un type d’arthrite qui affecte le système musculo-squelettique, mieux connu sous le nom d’os, d’articulations et de muscles. Elle résulte d’une accumulation d’acide urique dans les articulations. Lorsqu’il y a un excès d’acide urique dans le sang, il se cristallise dans les articulations, généralement les gros orteils. Les symptômes de la goutte les plus courants comprennent la rougeur, la sensibilité, l’enflure et la douleur.