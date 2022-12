Une étude révèle les liens médiatiques de George Soros — RT World News

Un groupe de surveillance a découvert que le milliardaire de gauche avait des liens financiers avec au moins 253 médias à travers le monde

Le milliardaire George Soros a des liens financiers avec au moins 253 organisations médiatiques dans le monde, ce qui l’aide à façonner l’opinion publique et à se protéger des critiques, selon une nouvelle étude d’un groupe de surveillance américain conservateur.

L’homme de 92 ans, le plus grand donateur américain aux candidats politiques démocrates et aux causes de gauche, a noué des liens avec des organes de presse et des médias militants en les finançant par l’intermédiaire de ses groupes à but non lucratif, a rapporté mardi le Media Research Center (MRC). . Les bénéficiaires de l’argent de Soros atteignent des lecteurs, des téléspectateurs et des auditeurs dans pratiquement tous les coins du monde et dans de nombreuses langues.

“Soros a dit un jour au New York Times qu’il s’efforçait d’infléchir l’arc de l’histoire dans la bonne direction”, dit le MRC. “Il le pense.”

Le rapport de mardi était le premier d’une série en trois parties qui révélera l’étendue de l’influence médiatique exercée par Soros. Les deuxième et troisième tranches indiqueront combien d’argent l’activiste d’origine hongroise a acheminé vers les organisations médiatiques et identifieront les médias de l’establishment qui ont des liens avec le « tsar de la propagande », a déclaré le groupe de surveillance.















L’achat de relations avec des organisations médiatiques a aidé le milliardaire d’origine hongroise à faire progresser son « société ouverte » programme en promouvant l’avortement, l’économie marxiste, l’anti-américanisme, le financement de la police, l’extrémisme environnemental et “Le fanatisme LGBT” réclamait la MRC. “Son influence médiatique mondiale est énorme… Ces groupes exercent un pouvoir énorme sur l’information dans la politique internationale.”

Parmi ces groupes se trouve NPR, qui reçoit également un financement des contribuables américains. Le point de vente a reçu 600 000 $ des fondations Soros en 2016, a indiqué le MRC. Un autre est Project Syndicate, dont les commentaires d’opinion sont apparus plus de 20 000 fois dans 156 pays et 66 langues rien qu’en 2021.

Les groupes Soros ont également donné au moins 492 000 dollars pour financer le réseau international de vérification des faits du Poynter Institute. “Le réseau travaille avec 100 organisations dites de vérification des faits dans le monde, se distinguant comme un ministère de la vérité de facto”, dit le MRC. Les vérificateurs des faits travaillent avec Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux pour restreindre la parole sur des questions telles que Covid-19 et le transgenre.

LIRE LA SUITE:

Soros appelle à un changement de régime en Chine

“De nombreux points de vente que Soros aide à financer sont utilisés par Big Tech et d’autres journalistes comme sources d’information, tandis que d’autres font simplement écho à des points de discussion de gauche”, a noté le centre de recherche.

LIRE LA SUITE:

Soros compare le conflit ukrainien au siège d’une ville tenue par les nazis

L’organisation à but non lucratif phare de Soros, l’Open Society Foundation, a donné au moins 1,25 million de dollars au projet Marshall, un groupe anti-police qui répertorie des médias tels que le New York Times, NBC News, le magazine Time et l’Associated Press comme “partenaires éditeurs” dans son rapport annuel.