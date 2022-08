Une étude révèle la meilleure musique pour garder votre animal de compagnie calme lors de longs trajets en voiture – et ce ne sont pas les chansons auxquelles vous vous attendez

Selon les experts, les meilleures chansons “apaisantes” les plus susceptibles de calmer votre chien lors de longs trajets en voiture incluent “How Deep is Your Love”, des Bee Gees, et “No Woman No Cry” de Bob Marley.

Sam Sutton, maître de conférences en musique à l’Université de West London, a révélé que “(Everything I Do) I’ll Do It for You” de Bryan Adams et “I Want to Know What Love Is” de Foreigner sont également parmi les meilleurs. airs apaisants.

Certaines chansons peuvent garder votre chien calme dans la voiture Crédit : Alamy

Mais les ‘no nos’ doggy pour la liste de lecture toutou incluent ‘Black Dog’ de Led Zeppelin, ‘Back in Black’ d’AC/DC et ‘Paranoid’, de Black Sabbath.

D’autres chansons à figurer sur la liste apaisante des chansons incluent “Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, “One in 10” d’UB40 et “Hounds of Love” de Kate Bush.

Cela vient après qu’une étude menée auprès de 2 000 propriétaires de chiens a révélé que 67% remarquent que leur compagnon canin est stressé lorsqu’il est dans la voiture.

Mais 75% prévoient toujours d’emmener leur chien en séjour cette année, 72% voyageant en voiture.

Sam Sutton, qui a travaillé avec la plateforme de réservation d’hôtels justhooit pour créer la playlist, a déclaré : « Une étude récente de l’Université de Glasgow suggère que la musique peut effectivement affecter le comportement des chiens.

« Les chiens ont été exposés à une variété de sons et de styles pour évaluer les changements physiologiques et comportementaux.

“La chose intéressante dont ils ont été témoins, c’est que les chiens affichaient des changements de comportement positifs lorsqu’ils étaient exposés à certains types de musique.

«Le reggae et le soft rock semblent avoir été les airs canins de prédilection.

“Peut-être que la combinaison d’une production en studio immaculée et d’une esthétique sonore agréable contribue à ce qui fait la liste de lecture de choix du chien.

“Le reggae est souvent associé au soleil et à la détente, alors peut-être que ce type de réponse émotionnelle apaisante est partagé avec nos compagnons canins.”

L’étude a également révélé que si 68 % des propriétaires de chiens avertis sont conscients que certains types de musique causent de la détresse à leur chien, 28 % n’avaient aucune idée que cela pourrait les déranger.

Top 10 des chansons apaisantes pour faire jouer votre chien en voyage : ‘Quelle est la profondeur de votre amour’ – Bee Gees ‘pas de femme pas de cri’ – Bob Marley “(Tout ce que je fais), je le ferai pour toi” – Bryan Adams “Je veux savoir ce qu’est l’amour” – Étranger “Côté obscur de la lune” – Pink Floyd ‘Un sur 10’ – UB40 ” Chiens d’amour ” – Kate Bush “Desperado” – Les Aigles “Beaucoup de rivières à traverser” – Jimmy Cliff “L’amour est roi” – Sade

Sam Sutton a également nommé les 10 morceaux pour éviter de jouer avec les chiens, y compris « Back In Black » d’ACDC, « Enter Sandman » de Metallica et « Ace of Spades » de Motorhead.

Il a ajouté : “Étant donné que la portée auditive d’un chien est plus large que celle d’un humain, vous voudrez peut-être éviter toute musique avec sifflement, car cela pourrait déclencher leur sens naturel de réponse et de curiosité.”

Adrian Murdock, de justhooit, a déclaré : « Il est réconfortant de voir que 81 % des propriétaires de chiens modifieraient leurs habitudes d’écoute en voiture pour s’assurer que leurs amis à fourrure ne deviennent pas fous d’aboyer sur les autoroutes s’ils sont pris dans les embouteillages. ”

Top 10 des pires chansons à jouer pour calmer votre chien en voyage : ‘Chien noir’ – Led Zeppelin ‘Retour en noir’ – ACDC “Paranoïaque” – Black Sabbath Chop Suey ! – System of a Down ‘Dualité’ – Slipknot ‘Entrez Sandman’ – Metallica ‘Fumée sur l’eau’ – Deep Purple “Courir avec le diable” – Van Halen ‘As de pique’ – Motörhead ‘Maître des marionnettes’ – Metallica

Mais la recherche, menée via OnePoll, a révélé que 36 % des propriétaires de chiens ne pouvaient pas identifier les signes de stress et d’anxiété pendant que leur chien voyageait.

Et 26 % ignoraient que le stress et l’anxiété pouvaient causer des maladies nocives pour leurs chiens en affaiblissant leur système immunitaire.

La comportementaliste de la Croix Bleue, Becky Skyrme, a expliqué ses meilleurs conseils pour initier les chiens aux trajets en voiture.

Elle a déclaré: «Se familiariser avec les voyages en voiture dès le plus jeune âge les aidera vraiment à apprendre que les voyages avec un chat sont un événement quotidien normal. Pour les chiens un peu plus âgés ou pour les chiens qui craignent de voyager, il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez faire.

“Certains chiens souffrent du mal des transports et cela peut être grandement aidé en parlant à votre vétérinaire. Sinon, il s’agit d’aider votre chien à se sentir en sécurité, en sécurité et à l’aise dans la partie de la voiture dans laquelle il voyagera.

“Pour commencer, commencez par une voiture à l’arrêt. Utilisez leurs objets préférés pour les récompenser d’avoir sauté dans la voiture, puis commencez à augmenter le temps qu’ils passent à l’intérieur de la voiture. Ensuite, progressez vers des trajets courts qui se terminent par quelque chose de vraiment événement positif, comme un jeu préféré, une promenade amusante ou recevoir une gâterie savoureuse.

“Cela aidera votre chien à établir une association positive entre les déplacements en voiture et ses activités préférées. Si le problème persiste, demandez toujours l’aide de votre vétérinaire ou d’un comportementaliste qualifié.”