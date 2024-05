une étude révèle la meilleure façon de mesurer l’exercice

Juste pour faire bonne mesure, des chercheurs d’un hôpital de Boston ont déterminé s’il était préférable de mesurer les objectifs d’exercice en minutes ou en étapes.

« Nous avons reconnu que les lignes directrices existantes en matière d’activité physique se concentrent principalement sur la durée et l’intensité de l’activité, mais manquent de recommandations basées sur des étapes. » a déclaré l’auteur principal de l’étude Dr Rikuta Hamaya, qui travaille dans la division de médecine préventive du Brigham and Women’s Hospital.

« Alors que de plus en plus de personnes utilisent des montres intelligentes pour mesurer leurs pas et leur état de santé général, nous avons compris l’importance de vérifier comment les mesures basées sur les pas se comparent aux objectifs basés sur le temps dans leur association avec les résultats en matière de santé : l’une est-elle meilleure que l’autre ? Hamaya continua.







Les directives d’activité physique pour les Américains stipulent que les adultes devraient viser 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée et deux jours de renforcement musculaire par semaine. Amis Stock – stock.adobe.com

Selon le Lignes directrices en matière d’activité physique pour les Américainsles adultes devraient viser 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée et deux jours de renforcement musculaire par semaine. Recommandations d’étapes Les avis des experts, quant à eux, varient en fonction des recherches.

Pour la dernière analyse, publié lundi dans JAMA Internal Medicine14 399 femmes en bonne santé âgées de 62 ans et plus ont porté des appareils pour enregistrer leur activité physique pendant sept jours consécutifs entre 2011 et 2015.

Les chercheurs ont découvert que les participants pratiquaient généralement 62 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par semaine, accumulant 5 183 pas par jour.

Au cours de la période de suivi de neuf ans, environ 9 % des participants sont décédés et environ 4 % ont développé une maladie cardiovasculaire.

Les 25 % des participants les plus actifs – en nombre de pas ou en temps – ont réduit leur risque de décès ou de maladie cardiovasculaire de 30 à 40 % par rapport au quart le moins actif.

Et ceux qui font partie des 75 % les plus actifs ont survécu environ deux mois à ceux du quartile inférieur.







En fin de compte, les chercheurs ont découvert que choisir entre les étapes ou les minutes n’était peut-être pas aussi important que de fixer un objectif de remise en forme adapté à votre style de vie. Jacek Chabraszewski – stock.adobe.com

En fin de compte, les chercheurs ont découvert que choisir entre les pas ou les minutes n’était peut-être pas aussi important que de fixer un objectif de remise en forme adapté à votre style de vie.

« Pour certains, en particulier les plus jeunes, l’exercice peut impliquer des activités comme le tennis, le football, la marche ou le jogging, qui peuvent toutes être facilement suivies par des pas », a déclaré Hamaya. « Mais pour d’autres, il peut s’agir de balades à vélo ou de natation, où le suivi de la durée de l’exercice est plus simple. »

« C’est pourquoi il est important que les lignes directrices en matière d’activité physique offrent de multiples façons d’atteindre les objectifs. Le mouvement est différent pour chacun, et presque toutes les formes de mouvement sont bénéfiques pour notre santé », a ajouté Hamaya.

Hamaya vise à collecter davantage de données sur des mesures basées sur le temps et les étapes et à élargir la taille de l’échantillon, composé principalement de femmes blanches de statut socio-économique plus élevé.

Recevez les dernières avancées en matière de médecine, des conseils en matière de régime et de nutrition et bien plus encore. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Post Care ! Merci pour l’enregistrement!

L’équipe de Hamaya note que la prochaine itération des lignes directrices fédérales en matière d’activité physique est prévue pour 2028.

« Nos résultats établissent en outre l’importance d’ajouter des objectifs par étapes, afin de s’adapter à la flexibilité des objectifs qui conviennent aux individus ayant des préférences, des capacités et des modes de vie différents », a déclaré l’auteur principal de l’étude, I-Min Lee, épidémiologiste à la Division de prévention. Médecine au Brigham and Women’s Hospital.