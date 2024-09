Une étude révèle des taux élevés de septicémie dans certains quartiers de Hamilton

Une étude menée par Fatima Sheikh, spécialiste de l’équité en santé à Hamilton Health Sciences (HHS) et candidate au doctorat à l’Université McMaster, a révélé que certains quartiers de Hamilton présentent presque deux fois plus de cas de septicémie que ceux vivant ailleurs dans la ville.

Journée mondiale contre le sepsis Le 13 septembre est la Journée mondiale contre le sepsis, organisée pour sensibiliser le monde entier à cette maladie potentiellement mortelle. Le sepsis est causé par une réponse incontrôlée à une infection et constitue la maladie la plus mortelle au monde, tuant plus de personnes que le cancer. Une étude menée par Fatima Sheikh, spécialiste de l’équité en santé à Hamilton Health Sciences (HHS) et candidate au doctorat à l’Université McMaster, a révélé que certains quartiers de Hamilton enregistrent presque deux fois plus de cas de septicémie qu’ailleurs dans la ville.

Comprendre le « quoi » et le « pourquoi » du sepsis

Les résidents de Hamilton vivant dans les quartiers du nord et de l’est avec les codes postaux L8L et L8H et les quartiers de montagne avec un code postal L8V développent presque deux fois plus de septicémie par rapport à ceux vivant ailleurs dans la ville, selon une étude publiée dans le Journal canadien d’anesthésie a trouvé.

Tout type d’infection peut entraîner une septicémie, notamment les infections bactériennes, virales ou fongiques. Une personne sur trois atteinte de cette maladie en mourra. Les causes courantes comprennent la pneumonie, les infections rénales, vésicales ou sanguines, les plaies ou brûlures qui s’infectent ou les infections au niveau des sites de cathéter. La septicémie peut survenir à domicile ou à l’hôpital si un patient hospitalisé développe une infection. La prévention de la septicémie contractée à l’hôpital est une priorité stratégique pour le HHS.

Plusieurs collectivités de Hamilton, y compris les quartiers situés dans ces codes postaux, sont depuis longtemps identifiées comme étant confrontées à des défis accrus, comme un accès plus difficile aux soins de santé, des taux de pauvreté plus élevés et des barrières linguistiques.

Prochaines étapes : « Le pourquoi »

Les résultats de l’étude nous renseignent sur la situation des personnes atteintes de septicémie dans ces codes postaux, explique Fatima Sheikh, doctorante à l’Université McMaster qui a dirigé l’étude. Mais les données ne révèlent pas pourquoi.

« Nous savons ce qu’il en est. Il nous faut maintenant comprendre le pourquoi et, surtout, comment nous travaillons avec nos communautés pour réduire ces inégalités », explique Sheikh, qui est également spécialiste de l’équité en matière de santé au HHS.

La collecte de données sur l’équité en santé est essentielle pour comprendre « le pourquoi ».

Combler l’écart de fonds propres : un défi de longue date

En 2010, le Hamilton Spectator Code rouge La couverture médiatique a révélé des disparités importantes dans les résultats de santé à travers la ville, notamment une différence de 21 ans dans l’âge moyen de décès, dans des communautés situées à seulement cinq minutes de distance. Une série de suivi réalisée par le Spectator dix ans plus tard a révélé que peu de choses avaient changé et que, dans certains cas, l’écart en matière d’équité en matière de santé s’était même creusé, malgré des efforts importants pour combler cet écart.

« Cela m’a époustouflé », déclare Sheikh, qui a entendu parler du projet Code Red pour la première fois alors qu’il était étudiant de premier cycle.

Au moment de l’étude sur la septicémie menée par Sheikh, près de 18 % des résidents de Hamilton vivaient dans les trois régions de codes postaux, les 82 % restants constituant le reste de la population de la ville.

« Nos recherches ont révélé 33 cas de septicémie pour 100 000 habitants dans ces trois zones de codes postaux, contre 15 pour 100 000 habitants dans le reste de la ville », explique Sheikh. « C’est presque deux fois plus dans les trois zones de codes postaux, mais cela ne représente qu’une petite partie de la population de notre ville. Pour nous, c’est stupéfiant. »

Collecte de données précises et robustes sur l’équité (CARE)

En tant que spécialiste de l’équité en santé du HHS, Sheikh fait partie de l’équipe d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) de l’hôpital qui dirige une initiative visant à collecter des données sur l’équité en santé (CARE) auprès des patients, de manière confidentielle et volontaire.

Les données sur l’équité en matière de santé aideront les équipes de soins de santé du HHS à mieux comprendre les divers besoins des patients, à identifier et à relever les défis qui empêchent un accès équitable aux soins de santé et à améliorer les soins adaptés à la culture.

Cette initiative vise à lutter contre les disparités en matière de soins de santé et à développer des moyens de mesurer et d’évaluer l’utilité de la collecte de données sur l’équité en santé. La prise de mesures pour combler l’écart en matière d’équité en santé devrait également contribuer à réduire les taux de septicémie dans les quartiers défavorisés sur le plan systémique.

« Il est essentiel de comprendre les données sur l’équité en santé pour créer un système de santé qui valorise et respecte véritablement les divers besoins et expériences de tous les individus », déclare Rochelle Reid, responsable principale et conseillère stratégique pour l’EDI au HHS. « En collectant et en utilisant les données CARE, nous pouvons favoriser une culture d’inclusion, d’empathie et d’équité, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats en matière de santé et à une approche équitable des soins aux patients. »

La prévention du sepsis est une priorité stratégique pour le HHS, tout comme l’équité, la diversité et l’inclusion, déclare le Dr Alison Fox-Robichaud, médecin en soins intensifs du HHS et directrice scientifique de Sepsis Canada. Elle est également titulaire de la chaire de recherche sur le sepsis du HHS.

« Cette étude et le travail de notre équipe EDI constituent des étapes importantes pour garantir que nous disposons des connaissances et des ressources nécessaires pour améliorer les soins et la prévention du sepsis pour tous les résidents de la ville. »

La collecte de données sur l’équité a commencé en tant que programme pilote à la clinique Boris du HHS et au centre de santé pour enfants Ron Joyce du HHS en 2023, où plus de 2 400 patients se sont portés volontaires pour fournir des informations sur leur race, leur origine ethnique et leur langue préférée.

Un groupe de travail a également été formé pour connecter les membres de l’équipe du HHS avec les membres de la communauté afin de garantir que la collecte de données sur l’équité en santé soit respectueuse, inclusive et équitable, et pour élaborer des lignes directrices et des politiques pour l’utilisation des données au HHS.

« La collecte de données est certainement importante », déclare Sheikh. « Mais nous reconnaissons qu’il y a des gens et des histoires derrière ces données, nous ne pouvons donc pas nous contenter de rapporter des chiffres. Nous sommes déterminés à travailler avec les communautés, et c’est ce que nous commençons à faire au HHS. »

L’hôpital siège à la table d’équité en santé du Greater Hamilton Health Network, au groupe de travail sur la collecte de données de la Kids Health Alliance et continue de travailler avec l’équipe d’équité, de diversité et d’inclusion d’Ontario Health West pour soutenir et coordonner les efforts d’équité en santé à l’échelle régionale.

Pour les prochaines étapes, le HHS s’efforce désormais de faire de la collecte de données sur l’équité en santé une pratique standard dans de nombreux sites hospitaliers, en commençant par établir un processus de collecte de ces données à l’aide d’e-Check-in et de MyChart.

MyChart est un outil en ligne gratuit et sécurisé, accessible à tous les patients du HHS, qui offre un accès facile à leur dossier médical hospitalier et la possibilité de fournir volontairement des informations personnelles liées à l’équité en santé.

Articles Similaires