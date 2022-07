Une étude révèle des «preuves concluantes» du lien entre l’impact de la tête et les maladies du cerveau

La FA anglaise va tester une interdiction de se diriger vers les joueurs de moins de 12 ans à partir de la saison 2022-23. Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Les chercheurs ont trouvé des “preuves concluantes” que les impacts répétés de la tête provoquent une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), a montré une nouvelle étude, et ils ont appelé les instances dirigeantes du sport à prendre des mesures pour aider à prévenir la maladie dégénérative du cerveau.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université de Harvard et de huit autres institutions universitaires aux côtés de la Concussion Legacy Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Boston qui vise à réduire le risque de commotions cérébrales chez les jeunes athlètes.

Le Dr Chris Nowinski, directeur général de la Fondation et auteur principal de l’étude, dit mardi l’analyse a fourni “la plus grande confiance scientifique” d’un lien de causalité entre les impacts répétés de la tête et le CTE.

“Les instances dirigeantes du sport devraient reconnaître que les impacts à la tête causent le CTE et ils ne devraient pas induire le public en erreur sur la causalité du CTE alors que les athlètes meurent et que les familles sont détruites par cette terrible maladie”, a ajouté Nowinski.

Le document de recherche, intitulé Applying the Bradford Hill Criteria for Causation to Repetitive Head Impacts and Chronic Traumatic Encephalopathy, a été publié dans le Revue Frontières en neurologie La semaine dernière.

Les chercheurs ont demandé aux organismes sportifs, aux responsables gouvernementaux et aux parents de mettre en œuvre des efforts de prévention et d’atténuation, en particulier pour les enfants.

“Cette analyse montre qu’il est temps d’inclure les impacts répétitifs de la tête et le CTE parmi les efforts de protection de l’enfance comme l’exposition au plomb, au mercure, au tabagisme et aux coups de soleil”, a déclaré le Dr Adam Finkel, co-auteur de l’étude et professeur à l’Université du Michigan. a dit.

“Les impacts répétitifs de la tête et les CTE méritent d’être reconnus dans le débat mondial sur la santé publique des troubles évitables causés par les expositions de l’enfance.”

Lundi, les avocats d’un groupe d’anciens joueurs de rugby ont engagé des poursuites judiciaires formelles contre les instances dirigeantes du sport pour des allégations selon lesquelles le fait de ne pas les protéger a conduit à l’apparition précoce de la démence.

L’Association anglaise de football testera une interdiction de diriger par les joueurs de football de moins de 12 ans à partir de la saison 2022-23.