Une étude révèle des préjugés raciaux dans la recherche guidant la réadaptation des personnes ayant subi un traumatisme crânien

Des chercheurs de Toronto ont découvert que les préjugés raciaux dans la recherche sur la réadaptation des victimes de traumatismes crâniens pourraient nuire aux patients noirs.

En utilisant la théorie critique de la race — un cadre qui explore la manière dont le racisme est ancré dans les systèmes et les politiques — des chercheurs de Réseau universitaire de santé et l’Université de Toronto ont analysé plus de 40 études sur la race, le parcours de soins cliniques des lésions cérébrales traumatiques et les populations noires pour identifier les pratiques qui pourraient conduire à des soins inégaux pour les patients noirs.

« La théorie critique de la race nous permet de découvrir comment le racisme influence chaque aspect de la recherche sur les lésions cérébrales traumatiques, des méthodes et analyses aux interprétations et conclusions », a déclaré Samira Omarpremier auteur de l’étude et récent diplômé en doctorat de l’ Institut des sciences de la réadaptation à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

« Cette approche nous aide à repenser et à améliorer les pratiques de réadaptation afin de garantir qu’elles servent mieux les personnes noires atteintes de lésions cérébrales traumatiques. »

Certaines recherches examinent la façon dont la guérison d’un traumatisme crânien varie selon la race, mais elles négligent souvent l’impact du racisme au sein du système de santé sur les soins de réadaptation.

En analysant les méthodes et les résultats des recherches sur la réadaptation des traumatismes crâniens, l’équipe a constaté que les préjugés raciaux sont courants. De nombreuses études ignorent l’impact de la race, supposent que tout le monde a un accès égal aux ressources et renforcent des perspectives qui négligent les défis uniques auxquels sont confrontés les patients noirs.

Les chercheurs appellent à un changement dans la manière dont la recherche et la pratique en réadaptation abordent la question de la race et du racisme. En développant la recherche antiraciste, en améliorant la formation des professionnels de la santé et en s’engageant davantage auprès des communautés noires, les programmes de réadaptation peuvent être plus inclusifs et plus efficaces, concluent-ils.

« Ce changement vise à garantir que la réadaptation soit équitable pour tous, en particulier pour ceux qui ont été historiquement mal desservis », a déclaré Angela Colantonioun scientifique senior à l’UHN Institut de recherche KITEet professeur à la faculté de médecine de Temerty Département des sciences de l’occupation et de l’ergothérapie.

Les traumatismes crâniens sont l’une des formes de blessures les plus graves, touchant environ 70 millions de personnes dans le monde chaque année. Ils peuvent causer des dommages durables ou permanents au cerveau, affectant la mémoire, les mouvements et le comportement.

D’autres recherches récentes ont révélé que les personnes noires atteintes d’un traumatisme cérébral sont souvent confrontées à de plus grands défis en matière de rétablissement, notamment un accès limité à des soins de qualité et des taux plus élevés de complications.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Disability and Rehabilitation et soutenus par la Fondation UHN, le ministère de la Santé de l’Ontario, l’Université de Toronto, le Programme des chaires de recherche du Canada, le Toronto Rehabilitation Institute, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Brain Canada et l’Institut de recherche en santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada.

Cette histoire était d’abord première publication par le Réseau universitaire de santé.