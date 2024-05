Une étude révèle des microplastiques nocifs dans chaque testicule humain

polluants

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique a découvert 12 types de microplastiques testicules humains. L’étude publiée dans la revue Toxicological Sciences souligne les « conséquences potentielles pour les hommes la fertilité » Les testicules analysés ont été obtenus à partir d’autopsies réalisées en 2016, les hommes étant âgés de 16 à 88 ans au moment de leur décès.Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique mesurant moins de 5 millimètres. Elles proviennent de la décomposition de débris plastiques plus gros et sont également fabriquées sous forme de petites particules, comme les microbilles dans les cosmétiques. Cessont omniprésentes dans l’environnement, contaminant les océans, les rivières et les sols.Les microplastiques peuvent être ingérés par la vie marine et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui peut avoir un impact sur la santé humaine. Leur petite taille les rend difficiles à filtrer lors des processus de traitement de l’eau, contribuant ainsi à une large distribution. La persistance et l’accumulation de microplastiques suscitent des inquiétudes quant à leurs effets à long terme sur l’environnement et la santé.

Comment les microplastiques pénètrent-ils dans le corps humain ?



Les microplastiques pénètrent dans le corps humain par diverses voies, principalement par ingestion et inhalation. Les aliments et l’eau contaminés sont des sources importantes ; les microplastiques se trouvent dans les fruits de mer, le sel, l’eau en bouteille et même certains fruits et légumes en raison de la pollution des environnements. Les organismes marins, comme les poissons et les crustacés, peuvent ingérer des microplastiques, qui remontent ensuite la chaîne alimentaire jusqu’aux humains.

L’inhalation est une autre voie, les microplastiques étant présents dans l’air que nous respirons. Ces particules peuvent provenir de tissus synthétiques, de pneus et d’autres produits du quotidien, et se propager dans l’air par abrasion et usure. Les environnements intérieurs, en particulier avec une mauvaise ventilation et une utilisation élevée de produits en plastique, peuvent contenir des niveaux élevés de microplastiques en suspension dans l’air.

Une fois ingérés ou inhalés, les microplastiques peuvent s’accumuler dans le gastro-intestinal voies et poumons. Bien que l’impact global sur la santé humaine soit encore à l’étude, les inquiétudes incluent les effets toxiques potentiels des plastiques et des produits chimiques associés.

Dans cette étude, les chercheurs ont découvert que le polyéthylène, couramment utilisé dans les sacs et les bouteilles en plastique, était le microplastique le plus couramment trouvé, suivi du PVC.

En quoi les microplastiques sont-ils nocifs pour le corps humain ?



Les microplastiques, minuscules particules de plastique, peuvent s’infiltrer dans le corps humain par ingestion et inhalation. Ces particules s’accumulent dans les organes, provoquant potentiellement une inflammation et des dommages cellulaires. Des études suggèrent que les microplastiques peuvent perturber les fonctions endocriniennes, entraînant des déséquilibres hormonaux. Ils peuvent également contenir des produits chimiques nocifs, comme le bisphénol A (BPA) et les phtalates, qui sont liés aux cancers, aux problèmes de reproduction et aux problèmes de développement. De plus, les microplastiques peuvent perturber le microbiote intestinal, altérant ainsi digestion et l’immunité. L’exposition à long terme soulève des inquiétudes quant à des problèmes de santé chroniques, notamment cardiovasculaire maladies et neurologique troubles, soulignant la nécessité urgente d’atténuer pollution plastique .