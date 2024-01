Une étude révèle des changements sanguins chez les patients atteints d’un long COVID

Une analyse publié aujourd’hui dans Science a examiné des échantillons de sang de patients atteints de COVID long et a découvert des changements significatifs dans les protéines sériques, ouvrant la porte au développement de tests basés sur des biomarqueurs pour identifier la maladie.

Les changements protéiques suggèrent une altération significative du système du complément, ce qui fait que le système immunitaire reste activé et enflammé après une infection aiguë, ont expliqué les auteurs.

Le système du complément contrôle également la coagulation sanguine et la réparation des tissus endommagés, et une dérégulation des protéines du complément pourrait être à l’origine des symptômes larges et variés ressentis par les patients atteints d’une longue COVID.

Chez les patients atteints de Long Covid, le système du complément ne revient plus à son état basal, mais reste activé.

“Chez les patients atteints de Long Covid, le système du complément ne revient plus à son état basal, mais reste activé et endommage ainsi également les cellules saines du corps”, a déclaré le chercheur principal Onur Boyman, MD, professeur d’immunologie à l’Université de Zurich. dans une université communiqué de presse.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sérum sanguin prélevés sur 113 patients qui se sont complètement rétablis du COVID-19 (73) ou qui ont développé un long COVID (40), ainsi que des témoins sains (39).

Des échantillons ont été collectés au départ et 6 mois après une maladie aiguë, et les chercheurs ont recherché les taux sériques de 6 596 protéines humaines.

Système complémentaire, les protéines de coagulation présentent la plus grande différence

Les systèmes de défense antimicrobienne sanguine du complément et de la pentraxine 3 étaient élevés dans les échantillons de sang prélevés à 6 mois chez les patients qui avaient développé des symptômes persistants associés à un long COVID, notamment de la fatigue et du brouillard cérébral.

Les patients atteints de COVID long présentaient également beaucoup plus de complexe du complément terminal (TCC) à 6 mois, ce qui peut entraîner une activation, une dégradation et des lésions tissulaires des cellules.

“Les marqueurs de l’hémolyse, des lésions tissulaires, de l’activation plaquettaire et des agrégats monocytes-plaquettes ont augmenté dans Long Covid”, a écrit l’auteur. “Ces patients ont également montré des signes d’activation médiée par les anticorps de la voie classique du complément, associée à une augmentation des immunoglobulines G (IgG) anti-CMV (cytomégalovirus, également connu sous le nom d’herpèsvirus humain 5) et anti-EBV (virus Epstein-Barr). niveaux d’anticorps.

Cette découverte signifie que le traitement contre la COVID longue pourrait être trouvé dans le traitement d’autres maladies chroniques impliquant l’activation du complément, notamment les maladies neurodégénératives.

“Notre travail jette non seulement les bases d’un meilleur diagnostic, mais soutient également la recherche clinique sur des substances qui pourraient être utilisées pour réguler le système du complément. Cela ouvre de nouvelles voies pour le développement de thérapies plus ciblées pour les patients atteints de Long Covid”, a déclaré Boyman. .

Les experts appellent à la prudence

Certains experts ont déclaré que même si l’étude est importante et soulève des questions clés sur le long COVID, ils préviennent que les résultats doivent être reproduits dans des études plus vastes.

Claire Steves, MBBS, PhD, professeur de vieillissement et de santé au King’s College de Londres, a déclaré dans un Science Media Center réaction d’expert“Je tiens à souligner que cette étude inclut un très petit nombre d’individus vivant avec un COVID long et que des études plus vastes sont vraiment nécessaires pour reproduire ces résultats. De même, cette étude n’a pas de groupe témoin positif, c’est-à-dire des individus sans -Infection au COVID qui présentait également des symptômes, nous ne savons donc pas si ces signaux sont spécifiques au COVID ou liés à des symptômes longs en général.

Bien que ce travail doive être répété dans d’autres cohortes, il permet d’identifier certaines pistes.

Peter Openshaw, MBBS, de l’Imperial College de Londres, a déclaré : « Bien que ce travail doive être répété dans d’autres cohortes, il identifie certaines pistes qui peuvent être suivies pour démêler la complexité du Long COVID. Bien qu’ils identifient des marqueurs de diagnostic possibles, ceux-ci sont pas prêt à être appliqué cliniquement.

“Il est important de souligner qu’il serait prématuré d’administrer de nouveaux traitements aux patients sur la base de ces résultats, mais l’étude montre la voie à suivre quant aux nouvelles thérapies qui pourraient être testées dans de futurs essais (dont certains sont déjà en cours). ).”

Enfin, David Lynn, PhD, professeur d’immunologie systémique à l’Université Flinders d’Adélaïde, en Australie, a déclaré : « Bien que ces découvertes soient passionnantes et importantes, il est important de noter que cette publication est l’une des nombreuses publications de haut niveau publiées dans le l’année dernière ou deux, montrant que différents aspects du système immunitaire sont dérégulés dans les cas de COVID long. Beaucoup de travail reste à faire pour unifier les différents mécanismes qui ont été proposés dans ces différentes études et, plus important encore, pour développer de nouveaux traitements basés sur ces résultats pour les patients. souffrant de cette maladie chronique débilitante.