Une étude révèle de plus en plus de preuves que les cuisinières à gaz sont mauvaises pour la santé humaine : « pire que la fumée secondaire »

Une flamme brûle sur une cuisinière à gaz. (Illustration photographique : Michael M. Santiago/Getty Images)

En utilisant les cuisinières à gaz peuvent augmenter les niveaux de benzène cancérigène dans toute la maison à des niveaux dangereux pendant des heures après utilisation, selon une étude récemment publiée.

Publiée la semaine dernière dans la revue Environmental Science & Technology, l’étude a été la première à mesurer les émissions de benzène provenant des cuisinières et des fours à gaz, et a révélé que les concentrations du produit chimique toxique dépassaient de loin le niveau de référence jugé dangereux par l’Agence de protection de l’environnement.

« Nous avons constaté qu’un seul brûleur à gaz à puissance élevée ou un four réglé à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes augmentait les concentrations de benzène dans la cuisine au-dessus de l’estimation supérieure des concentrations de benzène trouvées dans la fumée secondaire dans environ un tiers des cas que nous avons mesurés », Yannai Kashtan. , étudiant diplômé de la Doerr School of Sustainability de l’Université Stanford et auteur principal de cette recherche, a déclaré lors d’un point de presse mardi après-midi.

Les données ont été collectées auprès de 87 foyers répartis dans 11 comtés de Californie et trois du Colorado.

Les chercheurs ont découvert que le produit chimique se propageait lentement dans toute la maison, entraînant des concentrations élevées pendant des heures après la cuisson.

« En une demi-heure, les niveaux commencent à monter dans le couloir », a déclaré Rob Jackson, chercheur principal à l’Institut de Stanford Woods pour l’environnement et co-auteur de l’étude, lors du point de presse de mardi. « Il faut dans certains cas six heures ou plus pour que le benzène redescende aux niveaux de fond. »

Des preuves de plus en plus nombreuses

Un poêle à gaz est proposé à la vente dans un magasin de rénovation domiciliaire à Chicago. (Scott Olson/Getty Images)

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, une intoxication aiguë au benzène peut provoquer des symptômes tels que la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, des maux de tête et même la mort à des niveaux très élevés. Une exposition à long terme au benzène peut diminuer le nombre de globules rouges, entraînant une anémie, affaiblir le système immunitaire et provoquer des cancers tels que la leucémie.

Une revue systématique de la recherche de 2018, publiée dans Global Pediatric Health, également constaté que les diagnostics d’asthme et la fréquence des symptômes d’asthme signalés est plus élevée chez les enfants qui ont été exposés au benzène présent dans l’air.

Un sujet d’actualité

Les cuisinières à gaz ont récemment été la source de nombreuses controverses politiques, car d’autres études récentes ont montré que la libération de polluants tels que le monoxyde de carbone et le dioxyde d’azote par les cuisinières à gaz augmente le taux d’asthme infantile.

Cela a conduit un membre de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation à réfléchir publiquement à la réglementation des cuisinières à gaz, notamment en interdisant potentiellement leur vente à une date ultérieure, déclenchant l’indignation des républicains et des conservateurs et incitant le président de la commission à désavouer un tel projet.

Une casserole d’eau bouillante est posée sur le brûleur d’une cuisinière à gaz. (Illustration photo : Michael Bocchieri/Getty Images) (Getty Images)

Le ministère de l’Énergie (DOE) a proposé fin janvier d’exiger une efficacité énergétique accrue des cuisinières à gaz, ce qui réduirait leur pollution. En mai, les Républicains de la Chambre ont tenu une audience pour dénoncer cette proposition et, plus tôt ce mois-ci, ils ont adopté des projets de loi destinés à contrecarrer toute réglementation potentielle des cuisinières à gaz.

« Les cuisinières à gaz ont récemment reçu beaucoup d’attention, et l’une des raisons pour lesquelles elles constituent un tel problème de santé potentiel est qu’elles sont le seul appareil à combustible fossile à évacuer la pollution à l’intérieur », a déclaré Jackson. « Nous ne serions jamais volontairement au-dessus du pot d’échappement d’une voiture en respirant sa pollution, mais nous nous tenons volontiers au-dessus de nos poêles, en respirant la pollution qu’ils émettent. »

L’industrie du gaz et ses alliés républicains au Congrès affirment que les réglementations retirant du marché les modèles de cuisinières à gaz limitent injustement le choix des consommateurs.

« Cinquante pour cent du marché ne se conformera pas à la règle du DOE. Cela représente une quantité importante de tables de cuisson à gaz », a déclaré Matthew Agen, conseiller en chef en matière de réglementation de l’énergie à l’American Gas Association. « Un grand pourcentage des produits recherchés dotés des fonctionnalités que les gens recherchent seront éliminés. »