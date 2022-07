Une étude révèle comment les vaccins Covid-19 affectent les règles

Près de la moitié des femmes inoculées contre le virus ont signalé des anomalies menstruelles

Les vaccins Covid-19 entraînent des menstruations anormales chez près de la moitié des receveurs, a révélé une nouvelle étude.

Publiée vendredi dans la revue Science Advances, l’enquête a été menée par des chercheurs de l’Université de l’Illinois et de la faculté de médecine de l’Université de Washington. En avril 2021, près de 40 000 personnes âgées de 18 à 80 ans du monde entier ont été invitées à remplir un questionnaire en ligne sur leurs cycles menstruels, les scientifiques analysant et systématisant ensuite les réponses.

Les chercheurs disent avoir lancé l’étude après une série de rapports anecdotiques à partir du début de 2021, décrivant des saignements menstruels inhabituels chez les femmes et les hommes transgenres qui avaient reçu un vaccin Covid-19.

Selon les résultats de l’étude, 42 % des personnes interrogées qui avaient déjà eu des cycles réguliers ont signalé des saignements plus importants après avoir reçu l’injection. Dans le même temps, 44% n’ont remarqué aucun changement tandis que les 14% restants ont signalé des règles plus légères.

Lire la suite Les masques Covid-19 seront de retour, selon le ministre allemand

De plus, d’autres participants qui n’ont généralement pas leurs règles, y compris les hommes transgenres et les femmes ménopausées, et ceux qui prennent des contraceptifs à action prolongée, ont également présenté des saignements inhabituels.

Les répondants avaient reçu les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ou un autre qui avait été approuvé en dehors des États-Unis. Les participants ont également déclaré qu’aucun d’entre eux n’avait contracté le Covid-19 avant d’être vacciné.

L’étude – la plus importante du genre à ce jour – semble corroborer les conclusions d’enquêtes précédentes de moindre envergure.

Les chercheurs soulignent toutefois que les changements observés sur les cycles des femmes ne sont que temporaires et ne doivent en aucun cas être utilisés pour remettre en cause l’efficacité et la sécurité globales des vaccins Covid 19.

“Je pense qu’il est important que les gens sachent que cela peut arriver, afin qu’ils n’aient pas peur, qu’ils ne soient pas choqués et qu’ils ne soient pas pris sans fournitures,» Katharine Lee, anthropologue biologique à la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis, et l’un des auteurs de l’étude, a expliqué.

Les conséquences potentielles de la contraction du virus sont susceptibles d’être bien plus graves que les anomalies menstruelles, concluent les chercheurs, tout en avertissant que retarder la vaccination même de quelques semaines n’est pas une bonne idée pour les femmes.

Les auteurs ont déclaré qu’ils espéraient qu’une plus grande transparence autour des effets secondaires des vaccins Covid 19 pourrait aider à réduire l’hésitation et les peurs des gens.