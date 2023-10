Une étude révèle comment les premiers humains ont quitté l’Afrique il y a 84 000 ans | Actualités scientifiques et technologiques

Les premiers humains ont migré d’Afrique il y a 84 000 ans pour peupler le reste du monde en suivant les routes fluviales traversant la Jordanie – et non en passant par la mer Rouge comme on le pensait auparavant, selon une nouvelle étude scientifique.

Des scientifiques de l’Université de Southampton et de l’Université de Shantou en Chine ont effectué des travaux de terrain dans la vallée du Rift jordanien, où ils ont trouvé des outils à main enfouis dans les sédiments de rivières aujourd’hui asséchées.

En utilisant des techniques de datation par luminescence, ils ont pu remonter à environ 84 000 ans.

Les humains modernes ont évolué en Afrique il y a entre 200 000 et 300 000 ans et ont migré du continent en plusieurs étapes pour peupler l’Asie puis l’Europe.

On pensait auparavant que lorsque le niveau de la mer était bas, ils se déplaçaient de la corne de l’Afrique jusqu’au sud-ouest de l’Arabie via la mer Rouge.

Mais la découverte des outils semble confirmer une autre théorie selon laquelle ils auraient emprunté une route terrestre uniquement vers le nord, en direction de la Jordanie.

Leurs voyages ont suivi des « couloirs bien arrosés » de canaux fluviaux qui se sont depuis asséchés et sont devenus désertiques, selon l’étude publiée dans la revue Science Advances.

Outils trouvés lors des travaux sur le terrain





« Élément clé du puzzle »

Paul Carling, professeur de géomorphologie à l’Université de Southampton, a déclaré à propos de ces résultats : « Nos preuves récemment publiées constituent une pièce clé du puzzle qui montre que les humains ont migré en empruntant une route du nord – en utilisant de petites zones humides comme bases tout en chassant une faune abondante dans les prairies les plus sèches.

« Bien que des études antérieures aient recherché les grands lacs comme points d’eau potentiels, les petites zones humides étaient en fait très importantes en tant que relais pendant la migration. »

Des scientifiques de l’Université de Southampton ont participé à l’étude





Le Dr Mahmoud Abbas, auteur principal de l’étude à l’Université de Shantou, a ajouté : « Le Levant a agi comme un couloir bien arrosé permettant aux humains modernes de se disperser hors d’Afrique au cours du dernier interglaciaire, et nous avons maintenant démontré que c’est le cas dans le fossé du Jourdain. zone de vallée.

« Plutôt qu’un désert sec, les prairies de savane auraient fourni les ressources indispensables aux humains pour survivre pendant leur voyage hors d’Afrique et vers l’Asie du Sud-Ouest et au-delà. »