Une étude renverse les fèves: une tasse de Joe n’est pas suffisante pour les personnes privées de sommeil qui s’occupent de tâches de plus haut niveau

S’appuyer sur le café peut être à l’origine de graves erreurs de procédure, ont découvert des chercheurs du Sleep and Learning Lab de la Michigan State University. Leur étude publiée dans la dernière édition de Journal of Experimental Psychology : Apprentissage, mémoire et cognition, ont étudié l’effet de la caféine sur les participants privés de sommeil. Après avoir affirmé que les produits contenant de la caféine tels que le café peuvent augmenter l’énergie et aider les gens à rester éveillés, les chercheurs ont cependant réfuté la croyance répandue selon laquelle la caféine nous aide à être plus concentrés.

« Cela ne fait pas grand-chose pour empêcher le genre d’erreurs de procédure qui peuvent causer des erreurs comme des erreurs médicales et des accidents de voiture.« , a averti la professeure agrégée de psychologie Kimberly Fenn, qui a dirigé l’étude.

En notant que « la privation de sommeil altère un large éventail de processus cognitifs», les chercheurs ont cherché à savoir si la caféine peut réellement contrer les effets négatifs du manque de sommeil. Pour ce faire, ils ont d’abord demandé à 276 participants d’effectuer des tâches cognitives le soir. Ils ont ensuite renvoyé certains d’entre eux chez eux pour une bonne nuit de sommeil, tout en demandant aux autres de rester éveillés dans le laboratoire. Le matin, tous ont reçu une capsule contenant soit de la caféine, soit un placebo. Les participants ont été invités à effectuer plus de tâches nécessitant une vigilance et une attention accrues, appelées tâches de maintien de la place, ainsi que d’autres plus faciles.

« Nous avons constaté que la privation de sommeil nuisait aux performances dans les deux types de tâches et que la caféine aidait les gens à accomplir avec succès la tâche la plus facile. Cependant, cela a eu peu d’effet sur la performance de la tâche de maintien de place pour la plupart des participants« , a rapporté Fenn.

Ces derniers jouent un rôle dans la résolution de problèmes et «autres tâches d’ordre supérieur, » auxquels sont confrontés au quotidien des professionnels comme les pilotes, les chirurgiens ou les policiers, explique le chercheur. « Bien que les gens puissent avoir l’impression de pouvoir lutter contre le manque de sommeil avec de la caféine, leurs performances dans les tâches de niveau supérieur seront probablement encore altérées.», selon le professeur.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles la privation de sommeil peut être si dangereuse», a-t-elle ajouté, affirmant que de plus en plus de personnes ont été confrontées à des problèmes de manque de sommeil pendant la pandémie de coronavirus. Les gens devraient donner la priorité au sommeil pour éviter les problèmes d’immunité, entre autres risques potentiels pour la santé et le mental, et ne pas compter sur la caféine comme pilule magique, comme «cela ne remplace absolument pas une nuit complète de sommeil. «

