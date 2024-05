Une étude relie les troubles du sommeil des femmes à la tension artérielle

CRISE SANITAIRE CHEZ LE MÉDECIN FEMME DE CE SOIR. SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À SORTIR, VOUS VOULEZ POUVOIR FAIRE VÉRIFIER VOTRE TENSION ARTÉRIELLE, MONTRE UNE NOUVELLE ÉTUDE. LE MANQUE DE SOMMEIL EST LIÉ À L’HAUTE TENSION ARTÉRIELLE CHEZ LES FEMMES. L’ÉTUDE A EXAMINÉ LES FEMMES QUI DORMENT MOINS DE 7 À 8 HEURES PAR NUIT ET ONT LUTTÉ POUR TOMBER ET RESTER ENDORMIES. LE DOCTEUR CARLOS INCE, CHEF DE CARDIOLOGIE DU CENTRE MÉDICAL MERCY, DIT QUE SI VOUS REMARQUEZ QUE VOTRE MANQUE DE SOMMEIL AFFECTE VOTRE VIE QUOTIDIENNE, DEMANDEZ DE L’AIDE. IL DIT QU’IL COMMENCE TOUJOURS PAR DES CHANGEMENTS DE STYLE DE VIE. Je pense que nous avons tous eu des périodes où vous rentrez chez vous et vous, vous, les roues continuent de tourner, de tourner et de tourner. Alors, pouvoir vraiment se vider l’esprit, parfois on sait, prendre dix minutes, mettre sa playlist préférée, écouter de la musique, lire un livre, aller se promener, faire de l’exercice. Quelque chose qui interrompt ce cycle pour que vous puissiez essayer de détendre votre esprit. Détendez votre corps pour mieux dormir. MAINTENANT À LA MAISON, LES MONITEURS DE TENSION ARTÉRIELLE NE SONT PAS PARFAITS, MAIS ILS VOUS DONNERONS UNE IDÉE DE CE QU’EST VOTRE TENSION ARTÉRIELLE. RECHERCHEZ UN

Woman's Doctor : Les femmes qui ont du mal à dormir voudront peut-être vérifier leur tension artérielle Mise à jour : 17 h 31 HAE le 20 mai 2024 Les femmes qui ont du mal à dormir voudront peut-être vérifier leur tension artérielle. Une nouvelle étude montre que le manque de sommeil est lié à l'hypertension artérielle chez les femmes. L'étude a suivi des femmes qui dormaient moins de sept à huit heures par nuit et qui avaient du mal à s'endormir et à rester endormies. Carlos Ince, chef du service de cardiologie au Mercy Medical Center de Baltimore, a déclaré que toute personne constatant un manque de sommeil affectant sa vie quotidienne devrait demander de l'aide. Il a dit qu'il commence toujours par des changements de style de vie. « Je pense que nous avons tous eu des périodes où vous rentrez chez vous, et les roues ne cessent de tourner, de tourner et de tourner. Donc, être vraiment capable de vider votre esprit parfois, vous savez, prends 10 minutes, mettez votre playlist préférée, écoutez de la musique, lisez un livre, allez vous promener, faites de l'exercice, quelque chose qui interrompt ce cycle, pour que vous puissiez essayer de détendre votre esprit, détendre votre corps, donc que vous pouvez mieux dormir », a déclaré Ince. Les tensiomètres à domicile ne sont pas parfaits, mais ils donneront une idée de la tension artérielle d'une personne. Ince a dit de rechercher une lecture inférieure à 130 sur 80.