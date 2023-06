Une étude qui tient vraiment la route

La vidéo de l’eau se répandant à travers les plumes spécialisées du ganga des sables, sous grossissement, montre le déroulement et la propagation des barbules de la plume à mesure qu’elles deviennent humides. MUSÉE DE ZOOLOGIE COMPARATIVE, UNIVERSITÉ HARVARD

En utilisant la microscopie électronique à balayage, la tomographie micro-informatique et l’imagerie vidéo, les chercheurs ont découvert que les plumes de ganga des sables avaient un design inhabituel. La plupart des plumes ont une tige centrale à partir de laquelle s’étendent des barbes plus petites, puis des barbules plus petites qui s’étendent à partir de celles-ci. Dans la zone interne d’une plume de ganga, cependant, les barbules ont une structure enroulée en hélice près de leur base, puis une extension droite. Dans la zone externe, les barbules sont simplement droites. Les deux parties n’ont pas les rainures et les crochets qui maintiennent ensemble la palette plate des plumes de contour chez la plupart des oiseaux.

Lorsque les plumes sont mouillées, les bobines se détendre et tourner pour être perpendiculaire à la palette, produisant une forêt dense de fibres qui peuvent retenir l’eau par capillarité. Dans le même temps, les barbules de la zone extérieure s’enroulent vers l’intérieur, aidant à retenir l’eau.

Alors que des travaux antérieurs avaient suggéré que la tension superficielle était essentielle, « ce que nous avons fait a été de mesurer les dimensions et de faire quelques calculs pour montrer que c’est ce qui se passe réellement », explique Gibson. Son groupe a démontré que les rigidités variables des différentes parties de la plume jouent un rôle crucial.

L’étude était principalement motivée par la curiosité, dit Gibson, mais elle pourrait conduire à des applications utiles. Par exemple, une certaine adaptation de cette structure de plumes pourrait être incorporée dans les filets du désert qui sont utilisés pour recueillir l’eau du brouillard et de la rosée.