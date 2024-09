Une étude prouve la transmission du coronavirus félin entre les chats domestiques et sauvages

Le Dr Gary Whittaker, professeur de virologie James Law aux départements de microbiologie et d’immunologie et de santé publique et écosystémique, se tient devant le NextSeq 1000. Crédit : John Enright/CVM Animal Health Centers



Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Collège de médecine vétérinaire révèle la première preuve génétique de transmission du coronavirus félin (FCoV) entre un chat sauvage en captivité et un chat domestique.

Cette découverte, rendue possible par une nouvelle approche utilisant le séquençage génétique de nouvelle génération par hybridation-capture, a des implications dans la lutte contre ce virus peu connu et ses conséquences, ainsi que contre d’autres maladies.

« Nous ne savons pas exactement de quoi le FCoV est capable et comment il se transmet », a déclaré Gary Whittaker, professeur de virologie James Law aux départements de microbiologie et d’immunologie et de santé publique et écosystémique, et auteur correspondant de l’article, qui a été publié dans le journal The Guardian. publié dans Spectre de la microbiologie.

Le premier auteur de l’article est Ximena Olarte Castillo, collaboratrice postdoctorale dans le laboratoire de la co-auteure Laura Goodman, Ph.D. ’07, professeure adjointe au Département de santé publique et écosystémique et au Baker Institute for Animal Health.

Des recherches antérieures ont permis d’identifier deux génotypes distincts du FCoV, appelés types 1 et 2. Ils diffèrent par leur protéine de pointe virale (S), qui détermine les types de cellules que le virus peut infecter. Les données actuelles suggèrent que certaines mutations dans l’une ou l’autre version du FCoV peuvent permettre à certains sous-types d’attaquer différents types de cellules et de transformer le virus d’une forme faiblement pathogène en une forme hautement pathogène.

Bien que le FCoV ne provoque généralement que des signes bénins et puisse être présent pendant des années sans causer de problèmes chez la plupart des chats domestiques, certaines souches subissent une mutation et provoquent une péritonite infectieuse féline (PIF).

Décrit pour la première fois par le Dr Jean Holzworth, DVM ’50 en 1963, le FIP provoque fréquemment des signes systémiques et neurologiques et était considéré comme presque systématiquement mortel jusqu’au développement relativement récent de médicaments antiviraux sûrs et efficaces (le plus efficace étant un composé appelé GS-441524). Il n’existe actuellement aucun vaccin efficace pour la prévention du FIP chez les chats.

Les félins sauvages (chats) étant des parents génétiques proches des chats domestiques, ils peuvent être particulièrement susceptibles d’être infectés par des maladies telles que le FCoV et, par conséquent, de succomber à la PIF. Les aliments destinés aux chats errants, par exemple, peuvent attirer les félins sauvages, augmentant ainsi le risque de transmission.

Plus récemment, Whittaker et d’autres chercheurs ont caractérisé une épidémie en cours d’un nouveau FCoV-2 chez les chats sauvages, errants et en liberté à Chypre, avec une multiplication par 40 des décès liés au virus signalés sur l’île.

L’article actuel revient sur un cas de transmission du FCoV-1 entre un chat domestique et un félin sauvage qui a eu lieu dans une institution zoologique américaine en 2008. Le chat domestique et un jeune chat de Pallas, une espèce originaire d’Asie centrale et occidentale, partageaient une chambre et tous deux sont morts de la PIF. En examinant des échantillons de tissus congelés des deux animaux, les chercheurs espéraient faire des progrès sur un mystère important concernant le coronavirus félin.

Représentation schématique des génomes de FCoV-1, CCoV-2 et FCoV-2. Crédit : Spectre de la microbiologie (2024). DOI : 10.1128/spectre.00061-24



Bien que le FCoV ait été signalé chez de nombreuses espèces de félidés sauvages, le génotype spécifique (FCoV-1 ou FCoV-2) reste inconnu en raison des défis techniques liés au séquençage du gène S, très variable.

« En utilisant une approche semi-ciblée, connue sous le nom de capture par hybridation, ainsi qu’un séquençage de nouvelle génération, nous avons pu détecter et séquencer l’intégralité du génome du FCoV-1 dans les tissus du chat domestique et du chat de Pallas », a déclaré Olarte Castillo. « Les principales différences entre le FCoV-1 et le FCoV-2 se situent dans des régions très variables. Nous devons donc passer du ciblage de gènes spécifiques au séquençage du génome entier, et cette technique semble très prometteuse. »

Bien que l’étude actuelle soit rétrospective, « maintenant que nous disposons de la technologie, nous avons réalisé que cet échantillon pourrait servir de preuve de principe pour une réponse efficace à une épidémie », a déclaré Whittaker.

À cette fin, le Cornell Feline Health Center (FHC) a récemment fourni un financement de réponse rapide pour un séquenceur NextSeq 1000 de nouvelle génération, hébergé dans les laboratoires du Baker Institute.

« Le FHC a fait un gros investissement pour que, en cas d’épidémie future, nous puissions être prêts et très rapides à déterminer à quelle souche nous avons affaire », a déclaré Goodman. « Nous espérons pouvoir fournir aux cliniciens les informations dont ils ont besoin dès que possible pour réagir et contenir la situation émergente. »

« Cette étude est très importante dans la mesure où elle fournit non seulement la première preuve de transmission du FCoV-1 entre un chat domestique et un félin sauvage, mais aussi parce qu’elle utilise une technologie de pointe qui peut être appliquée pour améliorer les efforts de surveillance du FCoV et d’autres agents pathogènes chez les espèces félines domestiques et sauvages du monde entier », a déclaré Bruce Kornreich, DVM ’92, Ph.D. ’05, directeur du FHC.

À long terme, les chercheurs espèrent que leurs efforts de séquençage du FCoV – et d’autres maladies – aideront à mieux comprendre le potentiel de résistance aux médicaments du virus, maintenant que l’utilisation d’antiviraux pour le FIP est généralisée, et à déterminer les meilleures pratiques de gestion pour la conservation.

« Nous devons acquérir des connaissances de base pour déterminer quel type de gestion est nécessaire à l’avenir », a déclaré Whittaker.

