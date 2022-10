Une étude prédit que les jours de pluie dans l’Arctique doubleront d’ici 2100 – Kelowna Capital News

Alors que l’Arctique est mieux connu pour ses couvertures de neige que pour ses nuages ​​de pluie, de nouvelles recherches suggèrent que le nombre de jours de pluie dans la région doublera à peu près d’ici la fin de ce siècle.

L’étude, publiée dans la revue Earth’s Future de l’American Geophysical Union, a utilisé la modélisation climatique pour prédire les changements dans les précipitations sous un niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre de 2015 à 2100. Elle a révélé que non seulement il y aura plus de précipitations dans l’Arctique d’ici 2100, il se produira plus tôt au printemps et s’étendra davantage vers le centre de l’océan Arctique et l’intérieur du Groenland.

L’auteur principal Tingfeng Dou, climatologue à l’Université de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré que cela signifierait “l’arrivée d’un nouvel Arctique”.

“Dans le passé, les précipitations se limitaient principalement aux bords de la calotte glaciaire du Groenland”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Les auteurs de l’étude, des chercheurs chinois et néerlandais, ont déclaré que des précipitations plus fréquentes et plus intenses dans l’Arctique devraient augmenter la fonte du pergélisol, libérant de grandes quantités de gaz à effet de serre, ainsi que réduire la couverture de neige et accélérer la perte de glace de mer.

Ils ont dit que cela devrait également entraîner davantage d’événements de pluie sur neige, où la pluie tombe sur le manteau neigeux existant et gèle, entraînant une croûte de glace au-dessus ou à l’intérieur de la neige. Cela peut avoir de graves conséquences pour les animaux en quête de nourriture comme les rennes, car leur nourriture est emprisonnée sous la glace, et des impacts socio-économiques pour les personnes qui en dépendent pour la nourriture, les vêtements, le transport et les pratiques culturelles.

“Même des précipitations ordinaires peuvent être considérées comme un événement extrême dans les régions polaires”, a déclaré Dou.

Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado à Boulder, qui n’a pas participé à l’étude récente, étudie les événements de pluie sur neige et leur impact sur les systèmes environnementaux humains comme l’élevage de rennes. Il a dit qu’il y a eu des cas où des dizaines de milliers de rennes et de bœufs musqués sont morts parce qu’ils ne pouvaient pas se nourrir à la suite de pluies.

“Les impacts peuvent s’étendre sur plusieurs générations”, a-t-il déclaré, notant que cela peut entraîner une augmentation de la mortalité des veaux. “Ce sont des effets assez importants et la vraie préoccupation est que nous en verrons davantage à mesure que le changement climatique se produira.”

Serreze a déclaré que dans un environnement plus chaud, l’atmosphère peut transporter plus de vapeur d’eau, ce qui entraîne plus de précipitations. Un climat plus chaud entraîne également plus de pluie que de neige.

L’étude a révélé que les changements de précipitations prévus sont en grande partie dus au réchauffement rapide de l’Arctique, qui se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale. L’augmentation des précipitations totales a également été un facteur contributif.

D’autres scientifiques s’accordent à dire que l’Arctique deviendra plus humide au 21e siècle.

Michelle McCrystall est chercheuse postdoctorale au Centre for Earth Observation Science de l’Université du Manitoba. Elle était l’auteur principal d’une étude publiée en novembre dernier, qui prévoyait que l’Arctique pourrait voir plus de pluie que de neige dès 2050, des décennies plus tôt qu’on ne le pensait.

McCrystall a déclaré que les données des stations météorologiques indiquent que la région voit déjà la transition vers moins de neige et plus de pluie.

“Ce qui nous a vraiment étonnés, c’est en quelque sorte la vitesse à laquelle le changement se produit”, a-t-elle déclaré.

McCrystall a déclaré que d’autres impacts potentiels du passage à un Arctique plus pluvieux comprennent des changements dans la circulation océanique et le niveau de la mer dus à un afflux d’eau douce et une augmentation du phytoplancton à mesure que la glace de mer se réchauffe. Elle a déclaré que les changements dans l’Arctique pourraient également affecter le climat à des latitudes plus basses, soulignant une tempête de neige de 2018 dans une grande partie de l’Europe, surnommée la “Bête de l’Est”, qui a été causée par la perte de glace dans la mer de Barents.

“Il y a beaucoup de changements à l’échelle locale, mais cela peut également affecter le climat de l’hémisphère nord.”

—Emily Blake, La Presse canadienne