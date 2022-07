Une étude néo-zélandaise révèle une application mobile capable de soulager les symptômes des phobies courantes

Un essai clinique en Nouvelle-Zélande a trouvé un programme de thérapie cognitivo-comportementale basé sur une application de réalité virtuelle pour réduire les symptômes des phobies courantes.

RÉSULTATS

Mené entre mai et décembre de l’année dernière, l’essai randomisé et contrôlé a recruté un total de 129 participants adultes ayant peur de voler, des hauteurs, des aiguilles, des araignées et des chiens. Il était dirigé par le Dr Cameron Lacey, professeur agrégé au Département de médecine psychologique de l’Université d’Otago.

L’étude impliquait l’utilisation d’une application mobile de réalité virtuelle appelée oVRcome, qui propose un programme de thérapie d’exposition pour les patients souffrant d’anxiété et de phobies. La thérapie d’exposition aide les patients à développer leur tolérance à leurs phobies spécifiques grâce à de courtes périodes d’exposition.

Le programme comprend des composants standard de TCC, notamment la psychoéducation, la relaxation, la pleine conscience, les techniques cognitives, l’exposition par le biais de la réalité virtuelle et un modèle de prévention des rechutes.

Basé sur résultatsqui ont été publiés dans l’Australian and New Zealand Journal of

Psychiatrie, le programme de TCC basé sur une application a atténué les symptômes de phobies de 75 % chez les participants après six semaines de traitement.

Selon le Dr Lacey, “certains participants ont signalé des progrès significatifs pour surmonter leurs phobies après la période d’essai, l’un se sentant suffisamment confiant pour réserver maintenant des vacances en famille à l’étranger, un autre faisant la queue pour un vaccin COVID-19 et un autre rapportant qu’ils se sentaient désormais confiants non sachant seulement qu’il y avait une araignée dans la maison mais qu’ils pourraient peut-être l’enlever eux-mêmes”.

L’étude a également noté qu’au cours de l’essai, les participants souffrant des cinq types de phobie ont présenté des “améliorations comparables” dans l’échelle des mesures de gravité de la phobie spécifique.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le Dr Lacey a déclaré que l’étude a révélé un grand potentiel pour l’utilisation de la réalité virtuelle et des applications mobiles comme moyen de traitement autoguidé pour les personnes aux prises avec des phobies souvent invalidantes. À l’échelle mondiale, une personne sur douze a peur de l’avion, des aiguilles, des hauteurs, des araignées et des chiens.

Le programme de thérapie d’exposition basé sur une application d’oVRcome offre aux utilisateurs un meilleur contrôle de l’exposition à leurs peurs, ce que les traitements d’exposition traditionnels n’offrent pas. “Les traitements d’exposition en personne plus traditionnels pour les phobies spécifiques ont un taux d’abandon notoirement élevé en raison de l’inconfort, des inconvénients et d’un manque de motivation chez les personnes à la recherche de peurs auxquelles s’exposer”, a déclaré le Dr Lacey.

APERÇU DU MARCHÉ

Les applications les plus récentes des technologies VR en Asie-Pacifique se concentrent sur l’éducation médicale et aident à soulager la douleur physique. Les fournisseurs de cet espace incluent le fabricant japonais de réalité virtuelle Jolly Good et startup australienne Vantar VR.

Une étude récente aux États-Unis a révélé que La TCC assistée par ordinateur a aidé à améliorer les symptômes de la dépression chez les patients en soins primaires, par rapport à un simple traitement régulier.

Actuellement, les techniques de TCC sont utilisées dans les programmes de santé mentale offerts par des plateformes de santé mobiles comme Intellect et MindFi à Singapour.

Dans d’autres nouvelles connexes, oVRcome a récemment remporté le prix Trans-Tasman Innovation & Growth Fund Award lors du 2022 Australia New Zealand Leadership Forum.

ENREGISTREMENT

L’entrepreneur néo-zélandais Adam Hutchinson a développé l’application oVRcome avec des psychologues cliniciens dans le but d’améliorer l’accessibilité des soins de santé mentale. Il a déclaré que jusqu’à 80% des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ne se font pas soigner en raison du coût, de l’emplacement, de la stigmatisation et du manque de psychologues qualifiés.

Selon Hutchinson, seules quelques applications mobiles sur le marché ont été cliniquement étudiées pour leur efficacité dans le traitement des problèmes de santé mentale. “Nous sommes vraiment ravis d’apprendre que les utilisateurs ont pu gagner en confiance et prendre des mesures pour vaincre leurs phobies… Les résultats de l’essai nous donnent une réelle confiance alors que nous lançons le produit à l’international. Nous savons que nous pouvons faire la différence pour tant de personnes. ,” il a dit.