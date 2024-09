Une étude montre que l’hormonothérapie offre des avantages durables aux femmes de plus de 65 ans

Crédit image : © highwaystarz – stock.adobe.com.

Dans une nouvelle analyse rétrospective, les résultats ont démontré que l’hormonothérapie (HT) peut encore être bénéfique pour les femmes bien au-delà de 65 ans.

Selon la dernière déclaration de position de la Menopause Society en 2022, les femmes de plus de 65 ans peuvent poursuivre la THS, à condition de bénéficier de conseils et d’évaluations des risques appropriés. Les résultats de cette analyse ont été présentés lors de la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society à Chicago, prévue du 10 au 14 septembre.

La ménopause est une phase de la vie qui peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie d’une femme. On estime que 70 à 80 % des femmes souffrent de symptômes de la ménopause, et bon nombre d’entre elles trouvent que ces symptômes nuisent à leur productivité quotidienne.

L’hormonothérapie est depuis longtemps considérée comme le moyen le plus efficace de gérer de nombreux symptômes difficiles, notamment les bouffées de chaleur. Chez la femme moyenne, les bouffées de chaleur peuvent durer entre 7 et 11 ans, mais un nombre important de femmes continuent à ressentir des symptômes jusqu’à un âge avancé. Les recherches indiquent que 40 % des femmes de 60 ans et 10 à 15 % de celles de 70 ans souffrent encore de bouffées de chaleur.

L’analyse récente a porté sur plus de 100 femmes âgées de 65 ans et plus qui utilisent encore activement la THS. L’objectif de l’étude était de mieux comprendre les caractéristiques de ces femmes, leurs motivations à poursuivre le traitement et les bénéfices qu’elles en retirent.

L’âge moyen des participantes était de 71 ans, 8 % des femmes étant âgées de 80 ans ou plus. En moyenne, ces femmes ont commencé le traitement hormonal vers l’âge de 52 ans, soit seulement 2 ans après l’âge typique de la ménopause. La plupart d’entre elles utilisaient le traitement hormonal depuis 18 ans en moyenne, 42 % d’entre elles l’utilisant régulièrement depuis plus de 20 ans.

La raison la plus fréquente de la poursuite du traitement au-delà de 65 ans était la gestion des bouffées de chaleur, citée par 55 % des participantes. Parmi les autres raisons figuraient l’amélioration de la qualité de vie globale (29 %) et le soulagement des douleurs chroniques et des symptômes de l’arthrite (7 %). De plus, plus d’un quart des femmes participant à l’étude avaient tenté d’arrêter le traitement au moins une fois, mais 87 % d’entre elles ont choisi de reprendre le traitement en raison de la réapparition des bouffées de chaleur.

L’analyse a également révélé une préférence pour les formes transdermiques d’œstrogènes, qui ont été utilisées par 88 % des participantes, contre seulement 12 % qui ont utilisé des pilules d’œstrogènes par voie orale. Les progestatifs synthétiques ont été utilisés par moins de 5 % des femmes. Malgré certains effets indésirables documentés, tels que des saignements postménopausiques, l’analyse n’a trouvé aucune preuve de complications plus graves comme des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques ou un cancer de l’utérus.

« De nombreuses femmes de plus de 65 ans présentent des symptômes de ménopause qui affectent gravement leur qualité de vie, et c’est pourquoi elles ont recours à l’hormonothérapie », explique le Dr Meenakshi Goel, auteur principal de l’étude, supervisée par le Dr Wendy Wolfman, FRCS(C), FACOG, NMCP, directrice de la clinique de ménopause et d’insuffisance ovarienne prématurée à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, en Ontario. Le Dr Goel souligne l’importance pour les professionnels de la santé d’être ouverts à l’utilisation continue de l’hormonothérapie chez les femmes plus âgées, de fournir des conseils appropriés et de procéder à des évaluations régulières des risques potentiels.

Stephanie Faubion, docteure en médecine et directrice médicale de la Menopause Society, ajoute que la prolongation de l’hormonothérapie ne convient pas forcément à toutes les femmes. « Prolonger l’utilisation de l’hormonothérapie n’est peut-être pas la meilleure option pour toutes les femmes », dit-elle. « Cependant, pour la plupart des femmes, il n’est pas nécessaire d’arrêter l’hormonothérapie simplement parce qu’elles ont atteint un âge prédéterminé. Il faut tenir compte de leurs facteurs de risque spécifiques et de leur état de santé. »

Ces résultats soulignent l’importance d’individualiser les soins et d’offrir aux femmes âgées plus de flexibilité dans la gestion des symptômes de la ménopause avec la THS, garantissant ainsi que leur traitement soit à la fois sûr et efficace.

Référence:

Goel M, Ly K, Wolfman W. Analyse rétrospective de l’utilisation de l’hormonothérapie ménopausique chez les femmes de plus de 65 ans : première expérience canadienne. Présenté à la réunion annuelle 2024 de la Menopause Society. Chicago, Illinois. Du 10 au 14 septembre 2024.