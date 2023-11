Une étude montre que l’extrait d’écorce de saule a un effet antiviral à large spectre

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Crédit : Julia Filirovska de Pexels × fermer

Crédit : Julia Filirovska de Pexels



Du rhume saisonnier aux maux d’estomac, personne n’aime attraper un virus et les épidémies peuvent être dévastatrices. Nous avons besoin d’options antivirales sûres et durables pour traiter les épidémies à venir. Des scientifiques finlandais ont maintenant montré qu’un extrait d’écorce de saule – une plante qui a déjà fourni plusieurs médicaments, dont le précurseur de l’aspirine moderne – a un effet antiviral à large spectre dans des expériences sur des échantillons de cellules.

L’extrait a fonctionné à la fois sur les coronavirus enveloppés, responsables du rhume ainsi que du COVID-19, et sur les entérovirus non enveloppés, responsables d’infections telles que la grippe et la méningite. Il n’existe aucun médicament cliniquement approuvé qui agit directement contre les entérovirus, cet extrait pourrait donc changer la donne à l’avenir.

“Nous avons besoin d’outils efficaces et à grande échelle pour lutter contre la charge virale dans notre vie quotidienne”, a déclaré le professeur Varpu Marjomäki de l’Université de Jyväskylä, auteur principal de l’étude dans Frontières de la microbiologie. “Les vaccins sont importants, mais ils ne peuvent pas traiter suffisamment tôt la plupart des nouveaux sérotypes émergents pour être efficaces à eux seuls.”

Médicaments naturels

Les scientifiques avaient déjà testé l’extrait d’écorce de saule sur les entérovirus et avaient constaté qu’il était très efficace. Dans cette nouvelle étude, ils ont élargi le champ de leurs recherches pour examiner d’autres types de virus et tenter de comprendre le mécanisme d’action de l’extrait.

Pour fabriquer cet extrait, ils ont récolté des branches de saule cultivées commercialement. L’écorce était coupée en morceaux, congelée, broyée, puis extraite à l’eau chaude. Cela a produit les échantillons d’extraits que les scientifiques ont testés contre les entérovirus (souches de Coxsackievirus A et B) et les coronavirus (un coronavirus saisonnier et le COVID-19).

Les scientifiques ont utilisé un test d’inhibition de l’effet cytopathique pour voir combien de temps il fallait à l’extrait pour agir sur les cellules infectées et dans quelle mesure il inhibait l’activité virale. L’extrait n’a pas endommagé les cellules elles-mêmes et les a efficacement protégées contre les infections. Un test de liaison effectué sur les échantillons de COVID-19 a en outre montré que même si ce virus pouvait pénétrer dans les cellules même s’il était traité avec l’extrait, il ne pouvait pas se reproduire une fois à l’intérieur.

Détecter les virus

Les auteurs avaient précédemment découvert que l’extrait était efficace contre les entérovirus, ce qui signifiait qu’il pouvait agir contre deux types de virus de structure différente, enveloppés et non enveloppés. Cependant, le mécanisme d’action semble être très différent, car les entérovirus traités ne peuvent pas pénétrer dans les cellules.

Les scientifiques ont ensuite expérimenté le moment d’ajout de l’extrait pour voir si l’extrait attaquait des étapes particulières du cycle de vie du virus. Ils ont découvert que l’extrait semblait agir à la surface du virus, plutôt qu’à une étape donnée de son cycle de réplication.

Ils ont également examiné le virus traité au microscope pour mieux comprendre les effets de l’extrait. Les deux virus se sont regroupés au lieu de se propager, mais les coronavirus enveloppés semblaient avoir été décomposés, tandis que les entérovirus non enveloppés semblaient avoir été verrouillés, empêchés de libérer leur génome et de se reproduire.

“Les extraits ont agi selon des mécanismes distincts contre différents virus”, a déclaré Marjomäki. “Mais les extraits étaient tout aussi efficaces pour inhiber les virus enveloppés et non enveloppés.”

Un futur traitement contre le rhume et la grippe ?

Les auteurs ont également testé des composés médicaux existants dérivés de l’écorce de saule, ainsi que de l’extrait de salixine et de la poudre de salixine préparés commercialement. Parmi ceux-ci, seul l’extrait de salixine a montré une activité antivirale, ce qui suggère que le succès de l’extrait d’écorce de saule des scientifiques pourrait résulter des interactions de différents composés bioactifs.

Les scientifiques ont fractionné leur extrait pour comprendre sa composition chimique, mais n’ont pas obtenu de réponses claires quant à savoir lequel des nombreux composés efficaces pourrait être principalement responsable de l’effet antiviral. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre les composés bioactifs impliqués, leur structure chimique et leur fonctionnement, ce qui pourrait conduire à de nouveaux traitements antiviraux révolutionnaires.

“Nous poursuivons actuellement les fractionnements et l’identification de molécules bioactives à partir d’extraits d’écorce de saule”, a déclaré Marjomäki. “Cela nous donnera un certain nombre de molécules pures identifiées que nous pourrons étudier plus en détail. En outre, nous étudierons un plus grand nombre de virus avec des composants purifiés. Les composants purifiés nous donneront de meilleures opportunités pour étudier leurs mécanismes d’action.”