Une étude montre que l’extrait de peau d’orange peut améliorer la santé cardiaque

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Les écorces d’orange pourraient être la clé d’une meilleure santé cardiovasculaire, selon une nouvelle étude menée par l’Université de Floride. Les résultats sont publié dans le Journal de chimie agricole et alimentaire.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et les personnes de la plupart des groupes raciaux et ethniques, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Des recherches récentes ont montré que certaines bactéries intestinales contribuent au développement de maladies cardiovasculaires. Lorsqu’elles se nourrissent de certains nutriments pendant la digestion, les bactéries intestinales produisent du N-oxyde de triméthylamine (TMAO). Les niveaux de TMAO peuvent aider à prédire de futures maladies cardiovasculaires, selon des chercheurs de la Cleveland Clinic.

Yu Wang et son équipe ont étudié le potentiel des extraits d’écorce d’orange, riches en composés phytochimiques bénéfiques, pour réduire la production de TMAO et de triméthylamine (TMA). Les scientifiques ont testé deux types d’extraits : une fraction polaire et une fraction non polaire.

Pour obtenir les fractions polaires, les scientifiques ont utilisé des solvants polaires et non polaires pour extraire la peau d’orange, a expliqué Wang.

« Si vous imaginez votre vinaigrette, tout ce qui se trouve dans l’eau ou le vinaigre constitue la fraction polaire ; tout ce qui se trouve dans l’huile loin de l’eau est la fraction non polaire », a déclaré Wang. « Les solvants que nous avons utilisés ne ressemblaient pas exactement à l’eau et à l’huile, mais ils possèdent une polarité similaire. »



Yu Wang dans un laboratoire de l'UF/IFAS. Crédit : UF/IFAS

Les résultats de l’étude ont montré que l’extrait de fraction non polaire de peau d’orange inhibait efficacement la production de produits chimiques nocifs. Les chercheurs ont également identifié un composé appelé feruloylputrescine dans l’extrait de fraction polaire de peau d’orange qui inhibe également de manière significative l’enzyme responsable de la production de TMA.

« Il s’agit d’une nouvelle découverte qui met en évidence le potentiel jusqu’alors non reconnu de la feruloylputrescine pour la santé dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires », a déclaré Wang, professeur agrégé de sciences alimentaires et de nutrition humaine à l’UF/IFAS.

La découverte des écorces d’orange est significative car 5 millions de tonnes d’écorces d’orange sont produites chaque année dans la production de jus d’orange à l’échelle nationale. Près de 95 % des oranges de Floride sont utilisées pour le jus. Environ la moitié des pelures servent à nourrir le bétail. Le reste est gaspillé. Mais la Food and Drug Administration considère les extraits naturels d’écorce d’orange comme étant sans danger pour la consommation humaine. Ainsi, Wang espère mieux utiliser les pelures.

« Ces résultats suggèrent que les écorces d’orange, souvent jetées comme déchets dans l’industrie des agrumes, peuvent être réutilisées pour fabriquer de précieux ingrédients bénéfiques pour la santé, tels que des compléments alimentaires ou des ingrédients alimentaires », a déclaré Wang, membre du corps professoral de l’UF/IFAS Citrus Research and Centre d’éducation.

« Notre recherche ouvre la voie au développement d’aliments fonctionnels enrichis de ces composés bioactifs, offrant ainsi de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la santé cardiaque. »