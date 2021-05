Une étude montre que les humains peuvent réduire leur âge biologique de trois ans en seulement huit SEMAINES

Dans l’essai clinique contrôlé randomisé, tous les volontaires étaient âgés de 50 à 72 ans et ont subi un régime ciblé pour moduler la méthylation de l’ADN.

Le vieillissement biologique est un terme fourre-tout utilisé pour décrire l’effet cumulatif des dommages et de la perte de fonction de nos cellules, tissus et organes. L’horloge DNAmAge de Horvath est la référence pour la recherche épigénétique et prédit la mortalité toutes causes et les morbidités multiples mieux que l’âge chronologique.

Le vieillissement est un facteur principal des maladies chroniques, y compris le cancer, la neurodégénérescence, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont donc voulu tester l’efficacité de l’ajustement du régime alimentaire et du mode de vie en termes d’équilibrage de la méthylation de l’ADN et donc de ralentissement ou de retour en arrière. , l’horloge biologique.

Les chercheurs ont découvert qu’une réduction immédiate et profonde de l’âge biologique des volontaires était en effet possible.

Le régime prévoyait un régime non spécifique à base de viande maigre, de poisson et de plantes, mais était principalement axé sur les plantes. L’apport en protéines animales riches en nutriments, comme le foie et les œufs, était limité, tout comme la consommation de glucides. Les volontaires ont également adhéré à un programme modéré de jeûne intermittent «Pour abaisser le cycle glycémique.»

En outre, les participants ont reçu des doses élevées de nutriments tels que le folate, la bétaïne ainsi que les vitamines C et A, et ont complété leur alimentation avec des fruits, de la poudre de légumes et une dose élevée (40 millions d’UFC) du probiotique, Lactobacillus plantarum 299v. L. plantarum.

En plus de leurs interventions diététiques, les participants se sont également livrés à un minimum de 30 minutes d’exercice par jour, cinq jours par semaine, jusqu’à une intensité de 60 à 80% de l’effort maximal perçu.

Ils ont également pratiqué des exercices de respiration deux fois par jour pour réduire le stress et ont reçu des instructions strictes pour dormir au moins sept heures par nuit.

Après seulement huit semaines d’intervention, l’étude, menée par le Helfgott Research Institute, a révélé une réduction de trois ans de l’âge biologique par rapport aux témoins.

«… [It] est unique dans son utilisation d’un programme diététique et de mode de vie sûr et non pharmaceutique, d’un groupe témoin et de l’ampleur de la réduction de l’âge. Nous recrutons actuellement des participants pour une étude plus vaste qui, nous l’espérons, corroborera ces résultats ». dit l’auteur principal, Kara Fitzgerald.

Les auteurs affirment que retarder le vieillissement de 2,2 ans pourrait permettre d’économiser 7 billions de dollars sur cinquante ans.

«Cette étude fournit le premier aperçu de la possibilité d’utiliser des altérations naturelles pour cibler les processus épigénétiques et améliorer notre bien-être et peut-être même la longévité et la durée de vie». a déclaré le co-auteur et épigénéticien Moshe Szyf.

Dans leurs résultats, les auteurs reconnaissent les limites de leur recherche et appellent à «des groupes d’étude plus larges et des populations au-delà des hommes d’âge moyen».

