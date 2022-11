Une étude montre que les éléphants sont beaucoup plus expressifs que les humains, voici pourquoi

Nous pourrions imaginer que des sentiments comme l’empathie ou l’expressivité faciale sont propres aux êtres humains. Mais c’est loin d’être le cas, car on les trouve aussi chez les animaux. Des chercheurs allemands ont récemment découvert que les éléphants ont beaucoup plus de neurones faciaux que nous, ce qui les rend potentiellement plus expressifs.

Lena V. Kaufmann et ses collègues de l’Université Humboldt de Berlin ont étudié le système nerveux des pachydermes dans une étude publiée le 26 octobre dans la revue Science Advances. Ils expliquent que les neurones du noyau facial de ces animaux sont plus nombreux que ceux des autres mammifères terrestres.

Les éléphants possèdent plus de 50 000 neurones dans cette région du cerveau, qui joue un rôle très particulier. En effet, les cellules nerveuses qui le composent sont en action lorsque nous sourions, fronçons le nez ou haussons les sourcils. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’être humain n’en possède que 8 000 à 9 000. C’est 10 fois moins que les dauphins, qui ont 85 000 neurones dans ce noyau.

Cette profusion de cellules nerveuses dans le noyau facial de l’éléphant contribue à la dextérité de la trompe. Le tronc est un appendice très polyvalent, contenant environ 150 000 muscles et tendons. Il est assez fort pour déraciner un arbre, mais si doux que les pachydermes peuvent ramasser des objets aussi fragiles qu’une croustille de maïs.

Mais tous les éléphants ne l’utilisent pas de la même manière. Les éléphants d’Afrique ont deux appendices en forme de doigts à l’extrémité de leur trompe qui leur permettent de saisir des objets en les pinçant. Un peu comme on le ferait avec des baguettes. Pendant ce temps, leurs cousins ​​asiatiques n’en ont qu’un, ce qui les amène à enrouler leur trompe autour de ce qu’ils veulent attraper.

Les chercheurs allemands ont noté que ces différences sont, en partie, liées aux réseaux de neurones des deux espèces. Les éléphants d’Afrique et d’Asie ont respectivement 63 000 et 54 000 cellules nerveuses dans leur noyau facial. Autre différence, et non des moindres, les éléphants d’Afrique allouent environ 12 000 neurones faciaux au seul contrôle de leurs oreilles. Et pour cause, elles sont bien plus grandes que celles de leurs homologues asiatiques. Il n’est donc pas étonnant que ces derniers n’utilisent « que » 7 500 cellules nerveuses pour les mouvoir.

Et même si ce chiffre peut sembler relativement faible, gardez à l’esprit que seuls 3 000 neurones sont nécessaires au fonctionnement de l’ensemble du visage humain. Tout cela montre que nous ne sommes peut-être pas aussi expressifs que nous aimons le penser.

