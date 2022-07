Une étude montre que les cuisinières à gaz dégagent des toxines lorsqu’elles ne sont pas utilisées

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Que ce passe-t-il Une nouvelle étude montre que le gaz naturel contient plus de substances cancérigènes qu’on ne le pensait auparavant. La même étude a révélé qu’environ 5 % des poêles laissent échapper de petites quantités de gaz lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Pourquoi est-ce important Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour cerner les dangers, ces résultats pourraient signifier que votre cuisinière à gaz émet des quantités nocives de toxines en suspension dans l’air dans votre maison. Et après Nous avons fourni des moyens simples d’atténuer les risques en attendant des résultats plus concluants sur les niveaux d’exposition et les risques pour la santé associés aux résultats de l’étude.

Une nouvelle étude de la TH Chan School of Public Health de Harvard a découvert que le gaz naturel utilisé dans les maisons contient plus de toxines qu’on ne le pensait auparavant. Il montre également que les cuisinières à gaz fuient souvent de faibles niveaux de gaz potentiellement nocifs, même lorsqu’elles ne sont pas allumées.

L’étude de 16 mois publiée le 28 juin dans la revue Sciences et technologie de l’environnement ont prélevé des échantillons de 69 poêles dans des maisons desservies par trois compagnies de gaz naturel différentes dans la région de Boston. Les tests du gaz méthane de précombustion (non brûlé) ont révélé plus de 300 produits chimiques, dont 21 toxines en suspension dans l’air. Ces toxines comprenaient notamment de faibles niveaux de benzène, un cancérigène connu, qui a été découvert dans 95 % du gaz naturel testé.

L’étude a également révélé qu’environ un poêle sur 20 (5 %) présentait une fuite de gaz lorsqu’il n’était pas utilisé, ce qui était suffisamment important pour recommander un suivi avec un expert. Les fuites étaient généralement si petites qu’elles ne pouvaient pas être détectées par le nez humain (le gaz naturel est odorisé pour la sécurité), mais quand même pourrait présentent un risque potentiel pour la santé, selon Drew Michanowicz, scientifique principal chez PSE Healthy Energy qui a travaillé sur l’étude.

Il est important de noter que cette étude visait uniquement à identifier potentiel risque humain lié à l’utilisation de cuisinières au gaz naturel et n’a pas mesuré les niveaux d’exposition de ces substances toxiques atmosphériques ni tiré de conclusions quant aux effets que ces faibles niveaux d’exposition pourraient avoir sur la santé au fil du temps.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Votre cuisinière à gaz est-elle dangereuse?

Il est encore trop tôt pour faire des déclarations radicales sur les risques potentiels pour la santé liés à l’utilisation de poêles à gaz naturel. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les niveaux d’exposition de la personne moyenne vivant avec et utilisant une cuisinière à gaz. Cela dit, le gaz naturel utilisé dans les poêles testés s’est avéré contenir plus de gaz nocifs qu’on ne le pensait auparavant, notamment du benzène, ce qui pourrait poser un risque pour la santé si l’exposition au gaz non brûlé est suffisamment importante. Cela, associé aux cuisinières à gaz qui fuient souvent lorsqu’elles ne sont pas utilisées, pourrait avoir des effets nocifs sur la santé au fil du temps.

Que devez-vous faire pour vous protéger?

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer les véritables dangers des poêles à gaz naturel, vous pouvez prendre certaines mesures en attendant pour atténuer les risques.

Assurez-vous que votre cuisine est bien aérée avec des fenêtres. S’il ne s’agit pas d’un espace bien ventilé ou si vous ne pouvez pas garder les fenêtres ouvertes, envisagez d’ajouter un ventilateur simple pour favoriser la circulation de l’air. éliminer le benzène nocif et autres toxines atmosphériques. Un modèle de base coûte entre 100 $ et 150 $. (Découvrez nos choix pour le meilleurs purificateurs d’air.)

Comment savoir si votre poêle fuit du gaz lorsqu’il n’est pas utilisé

Alors que les minuscules fuites détectées dans l’étude ne sont pas susceptibles de constituer une menace immédiate pour votre santé, des fuites plus importantes peuvent le faire. Si vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison, contactez immédiatement votre compagnie de distribution de gaz. Ils enverront un technicien pour enquêter plus avant et s’occuper de tout danger potentiel, souvent sans frais pour vous.

Utiliser un détecteur de gaz

Un simple aidera à identifier la présence de gaz autour de votre brûleur et donnera une idée approximative de la quantité qui fuit. Le test d’une fuite de gaz vous donnera quelques informations pour commencer. S’il y a effectivement une fuite, contactez votre compagnie de gaz pour obtenir de l’aide.

Les fuites de gaz naturel libèrent généralement monoxyde de carbone dans l’air qui peut provoquer un empoisonnement et même la mort s’il atteint des niveaux suffisamment élevés. Installer un détecteur de monoxyde de carbone ou un détecteur de fumée et de CO intelligent comme le pour s’assurer que votre maison n’est pas en danger.

Utilisez votre nez

Le gaz naturel est traité avec un odorant pour aider à détecter les fuites, donc si vous sentez cette odeur unique lorsque les brûleurs sont éteints, vous pourriez avoir un problème. Mais si la fuite est suffisamment petite, vous ne pourrez pas la sentir uniquement avec votre nez et elle peut toujours faire du mal avec le temps.

