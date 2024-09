Une étude montre que les antidépresseurs peuvent améliorer les fonctions cérébrales

Une classe de médicaments couramment prescrits pour traiter la dépression et l’anxiété pourrait également aider à améliorer la fonction cérébrale et la mémoire, selon une étude.

L’étude, publiée dans la revue Biological Psychiatry, a montré que les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) ont le potentiel d’améliorer certaines fonctions cognitives, telles que la mémoire verbale.

La mémoire verbale est la capacité de se souvenir de mots, de phrases et d’histoires présentés par le langage.

La sérotonine est souvent décrite comme une substance chimique « qui procure du bien-être », et des niveaux plus élevés de sérotonine circulant dans le cerveau contribuent à un sentiment de bien-être et peuvent soulager la dépression clinique chez la plupart des personnes qui en souffrent.

Des chercheurs de l’hôpital universitaire de Copenhague aux Pays-Bas ont mesuré la fonction cérébrale de 90 patients avant et après la prise quotidienne d’escitalopram, un ISRS, pendant huit semaines.

L’équipe a scanné le cerveau des participants pour mesurer la quantité de récepteur de sérotonine, le récepteur 5HT4. Les patients ont également été soumis à une série de tests pour mesurer leur humeur et leurs capacités cognitives.

Environ 40 patients ont été réexaminés pour mesurer la quantité de récepteur 5HT4 dans le cerveau.

Les résultats ont montré que les niveaux du récepteur 5HT4 avaient chuté d’environ 9 % dans le cerveau et que l’humeur des patients s’était également améliorée.

D’autres tests cognitifs ont montré des améliorations, de sorte que moins le récepteur 5HT4 avait changé, meilleur était le résultat cognitif. Ce phénomène était particulièrement marqué pour la capacité à se souvenir des mots, ont indiqué les chercheurs.

Les médicaments ISRS peuvent être une « cible pro-cognitive importante à prendre en compte pour optimiser les résultats du traitement antidépresseur », a déclaré le chercheur Vibeke Dam de l’hôpital universitaire de Copenhague.

Dam a ajouté que les résultats « renforcent l’idée que la sérotonine est essentielle à l’amélioration de l’humeur ».

L’équipe a également appelé à des recherches plus approfondies.

L’étude a été présentée lors de la conférence en cours du Collège européen de neuropsychopharmacologie à Milan, en Italie.