Une étude montre que les ancêtres qui vivaient il y a 780 000 ans aimaient le poisson bien cuit

Les premiers ancêtres humains vivant il y a 780 000 ans aimaient leur poisson bien cuit, ont révélé lundi des chercheurs israéliens, dans ce qu’ils ont dit être la première preuve que le feu était utilisé pour cuisiner.

La date exacte à laquelle nos ancêtres ont commencé à cuisiner a fait l’objet de controverses parmi les archéologues car il est difficile de prouver qu’une ancienne cheminée servait à préparer des aliments, et pas seulement à se réchauffer.

Mais la naissance des arts culinaires marque un tournant important dans l’histoire humaine, car en rendant les aliments plus faciles à mâcher et à digérer, on pense qu’ils ont grandement contribué à notre éventuelle expansion à travers le monde.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, les premiers “preuves définitives” de la cuisine provenaient des Néandertaliens et des premiers Homo sapiens il y a 170 000 ans.

L’étude, qui repousse cette date de plus de 600 000 ans, est le résultat de 16 ans de travail de son premier auteur Irit Zohar, archéologue au Musée d’histoire naturelle Steinhardt de l’Université de Tel Aviv.

Pendant ce temps, elle a catalogué des milliers de restes de poissons trouvés sur un site appelé Gesher Benot Ya’aqov dans le nord d’Israël.

Le site près des rives du Jourdain abritait autrefois un lac, où un trésor d’anciens fossiles de poissons a aidé l’équipe de chercheurs à déterminer exactement quand les premiers cuisiniers ont commencé à être inventifs dans la cuisine.

“C’était comme faire face à un puzzle, avec de plus en plus d’informations jusqu’à ce que nous puissions faire une histoire sur l’évolution humaine”, a déclaré Zohar à l’AFP.

‘Envie de cuisiner’?

Le premier indice est venu d’une zone qui ne contenait “presque pas d’arêtes de poisson” mais beaucoup de dents, a-t-elle déclaré.

Cela pourrait indiquer une cuisson car les arêtes de poisson se ramollissent et se désintègrent à des températures inférieures à 500 degrés Celsius (930 Fahrenheit) – mais leurs dents restent.

Dans la même zone, un collègue de Zohar a trouvé des silex brûlés et d’autres preuves qu’il avait déjà été utilisé comme cheminée.

Et la plupart des dents appartenaient à seulement deux espèces de carpes particulièrement grandes, ce qui suggère qu’elles avaient été sélectionnées pour leur viande “succulente”, selon l’étude. Certaines des carpes mesuraient plus de deux mètres (6,5 pieds) de long.

La preuve “déterminante” est venue en étudiant l’émail des dents, a déclaré Zohar.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée diffraction des rayons X sur poudre au Natural History Museum de Londres pour découvrir comment le chauffage modifie la structure des cristaux qui composent l’émail.

En comparant les résultats avec d’autres fossiles de poissons, ils ont découvert que les dents de la zone clé du lac étaient soumises à une température comprise entre 200 et 500 degrés Celsius (400-930 Fahrenheit).

C’est exactement la gamme idéale pour un poisson bien cuit.

On ne sait pas si nos prédécesseurs ont cuit, grillé, poché ou sauté leur poisson, bien que l’étude ait suggéré qu’ils aient peut-être utilisé une sorte de four en terre.

On pense que le feu a été maîtrisé pour la première fois par Homo erectus il y a environ 1,7 million d’années.

Mais “parce que vous pouvez contrôler le feu pour vous réchauffer, cela ne signifie pas que vous le contrôlez pour cuisiner – ils auraient pu manger le poisson à côté du feu”, a déclaré Zohar.

Ensuite, les ancêtres humains auraient pu jeter les os dans le feu, a déclaré Anaïs Marrast, archéozoologue au Muséum national d’histoire naturelle de France non impliquée dans l’étude.

“Toute la question de l’exposition au feu est de savoir s’il s’agit de se débarrasser des restes ou d’une envie de cuisiner”, a-t-elle déclaré.

