Une étude montre que le remplacement d’un aliment unique de votre alimentation par un aliment alternatif pourrait augmenter votre espérance de vie : « des avantages considérables pour la santé »

Alors que la viande constitue un aliment de base dans l’alimentation de nombreuses personnes dans le monde, de nouvelles recherches montrent que le remplacement des viandes rouges et transformées par des alternatives à base de plantes pourrait vous aider à vivre plus longtemps.

Comme SciTechDaily signaléune étude conjointe de l’Université McGill et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine a révélé que le remplacement par des protéines végétales ne serait-ce que de la moitié des aliments rouges ou rouges d’une personne viande transformée leur consommation pourrait prolonger leur durée de vie de près de neuf mois.

L’équipe a attribué l’augmentation de l’espérance de vie à un risque plus faible de maladies chroniques. En outre, ils ont constaté que le passage à un produit à base de plantes ou régime à base de plantes bénéficierait davantage aux hommes, avec un gain d’espérance de vie deux fois supérieur à celui des femmes.

En outre, les chercheurs ont déterminé que le remplacement de certains produits laitiers par des protéines végétales entraînait de légères augmentations de la durée de vie, mais présentait l’inconvénient d’augmenter les carences en calcium de 14 %.

SciTech a expliqué que l’étude, publié dans Nature Food, a recueilli des données provenant d’une enquête nutritionnelle nationale canadienne pour examiner les dossiers alimentaires des participants.

« L’étude a modélisé le remplacement partiel (25 % et 50 %) de la viande rouge et transformée ou des produits laitiers par des aliments à base de protéines végétales comme les noix, les graines, les légumineuses, le tofu et les boissons de soja enrichies, sur une combinaison de résultats en matière de nutrition, de santé et de climat. « , a déclaré le média.

Outre les bienfaits pour la santé associés à la consommation accrue de plantes, l’étude a révélé que la pollution carbonée liée à l’alimentation diminuait de 25 % pour la viande rouge et transformée et jusqu’à 5 % pour les substituts laitiers lorsque les gens remplaçaient seulement la moitié de leur consommation de ces aliments par des plantes. -alternatives basées sur.

De nombreuses études prouvent les avantages des protéines végétales pour la santé et l’environnement, notamment la réduction du poids, de l’insuline et du taux de cholestérol. En outre, les scientifiques ont découvert que le remplacement de la moitié des produits d’origine animale par des alternatives à base de plantes pourrait réduire la pollution mondiale liée à l’agriculture jusqu’à un tiers d’ici 2050 (par rapport aux niveaux de 2020).

« J’espère que nos résultats aideront les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains et plus durables et éclaireront la future politique alimentaire au Canada », a déclaré l’auteur principal Sergio Burgos, professeur agrégé au Département des sciences animales de McGill et scientifique à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. dans une université McGill communiqué de presse.

« L’augmentation de la consommation d’aliments d’origine végétale parallèlement à la réduction de la viande rouge et de la viande transformée aurait des avantages considérables pour la santé et l’environnement et impliquerait des changements relativement mineurs dans l’alimentation de la plupart des Canadiens », Patricia Eustachio Colombo, co-auteure et chercheuse honoraire. Boursier du Centre sur le changement climatique et la santé planétaire de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a également déclaré dans le libérer.

