Une étude montre que le nouveau Covid Booster améliore la protection des personnes âgées, selon Pfizer

WASHINGTON – Une nouvelle étude de Pfizer et BioNTech suggère que leur rappel de coronavirus mis à jour publié en septembre est près de quatre fois plus efficace que son prédécesseur pour stimuler les anticorps contre la version actuellement dominante du virus pour les personnes de plus de 55 ans.

Les responsables fédéraux espèrent que les résultats encourageants renforceront ce qui a jusqu’à présent été une réponse publique lamentable aux tirs réorganisés. Seuls environ 8% des Américains âgés de 5 ans et plus ont reçu les nouveaux rappels de Pfizer et Moderna, qui sont recommandés pour les personnes de ce groupe d’âge qui ont eu un premier cycle de vaccination.

Pfizer et BioNTech ont annoncé les résultats de l’étude dans un communiqué de presse. Les sociétés ont déclaré qu’un mois après avoir reçu le nouveau rappel, les participants aux essais cliniques de plus de 55 ans avaient des niveaux d’anticorps 3,8 fois plus élevés que ceux qui avaient reçu le rappel d’origine. Le nombre de participants à l’étude était faible, 36 personnes recevant le nouveau rappel et 40 recevant l’ancien.

Le groupe témoin ne comprenait que des adultes plus âgés et les résultats jusqu’à présent se limitent à un mois après l’injection. Les résultats d’un essai clinique similaire mené par Moderna sont attendus prochainement.