Une étude montre que le mycélium renforce la résistance aux maladies chez le saumon de l’Atlantique

12 septembre 2024

Le β-glucane MycoFence® améliore la résistance aux maladies du saumon de l’Atlantique

De nouvelles recherches révèlent que le β-glucane de Aspergillus niger Le mycélium, commercialisé sous la marque Mycofence®, améliore considérablement la résistance aux maladies du saumon de l’Atlantique, surpassant le β-glucane de levure commerciale dans la lutte contre les maladies ulcéreuses.

MycoFence® est un booster d’immunité biologique riche en bêta de haute qualité. Dérivé du mycélium, c’est une ressource écologique et durable.

« Nos recherches démontrent clairement que MycoFence®, un nouveau β-glucane dérivé de Aspergillus niger« L’utilisation de la levure β-glucane améliore considérablement la réponse immunitaire et les taux de survie du saumon de l’Atlantique lors d’épidémies de maladies ulcéreuses », a déclaré le Dr Fabio Zanuzzo, chercheur principal. « Ces résultats offrent une alternative prometteuse au β-glucane de levure commerciale et peuvent grandement bénéficier aux pratiques d’aquaculture. »

Onda, une organisation de recherche sous contrat de premier plan spécialisée dans la santé des animaux aquatiques, a dévoilé les résultats de recherches révolutionnaires en partenariat avec Citribel, un producteur belge d’acide citrique et de mycélium. L’étude consistait à nourrir le saumon de l’Atlantique avec des régimes contenant différents niveaux de MycoFence® et de β-glucane de levure commerciale. Après une phase d’alimentation de cinq semaines, les poissons ont subi un défi d’immersion avec T. maritimum ou M. viscosaLes performances de croissance, les taux de mortalité, les scores de lésions, l’hématologie et les marqueurs immunitaires ont été analysés.

Les résultats révèlent que les saumons nourris avec Mycofence® ont affiché des taux de survie significativement plus élevés que ceux nourris avec du β-glucane dérivé de levure commerciale, sans différence avec le groupe témoin. Mycofence® a également déclenché une régulation positive notable du transcrit cr3, essentiel à la réponse immunitaire et à la reconnaissance du β-glucane, mettant en lumière ses mécanismes de résistance accrue aux maladies.

De plus, les résultats montrent que MycoFence® réduit la mortalité due T. maritimum infections de 42,6 pour cent et de M. viscosa Les résultats de Mycofence® ont montré que la croissance du saumon était plus rapide que celle du β-glucane, une levure commerciale qui a réduit de 31 % les éclosions. Il est important de noter que Mycofence® n’a pas eu d’effet sur la croissance du saumon, sans différence significative de poids ou de croissance entre les groupes de régime.

