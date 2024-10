Une étude montre que le médicament contre le diabète Ozempic a également un effet positif sur la maladie rénale chronique

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Le sémaglutide, un médicament contre le diabète, également connu sous le nom d’Ozempic, a un effet positif sur les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique et d’obésité. La quantité de protéines dans leur urine a diminué, tout comme le degré d’inflammation de leurs reins et leur tension artérielle.

Cela a été démontré dans une étude internationale dirigée par le pharmacologue clinicien Hiddo L. Heerspink du centre médical universitaire de Groningen aux Pays-Bas. C’est la première fois qu’il est démontré que ce médicament contre le diabète, désormais mieux connu comme moyen de perdre du poids, est également efficace chez les patients souffrant de lésions rénales chroniques.

Les résultats de cette étude ont été publié dans Médecine naturelle et présenté simultanément au congrès annuel de l’American Society of Nephrology.

Hiddo L. Heerspink a eu l’idée de cette étude au début de la pandémie corona. Auparavant, il avait découvert qu’une autre classe de médicaments contre le diabète de type 2, les inhibiteurs du SGLT2, semblait également bien fonctionner chez les patients souffrant de lésions rénales chroniques sans diabète. Il souhaitait donc étudier si le sémaglutide aurait également un effet positif sur les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique et d’obésité.

Les premiers participants ont commencé cette étude au second semestre 2022. À cette époque, on savait de plus en plus que le sémaglutide entraînait une perte de poids. En conséquence, susciter l’enthousiasme des participants pour cette étude n’a posé aucun problème. De nombreux patients voulaient le médicament mais ne pouvaient plus l’obtenir parce que la production ne parvenait pas à répondre à la demande. Cette étude leur donnait cependant 50 % de chances d’obtenir le médicament.

Quantité de protéines dans l’urine réduite de moitié

L’étude a été menée dans quatre pays : le Canada, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. La moitié des 101 participants ont reçu des injections de sémaglutide pendant 24 semaines, tandis que l’autre moitié a reçu un placebo. L’étude a révélé que la quantité de protéines dans l’urine, une mesure de résultat indiquant le degré de lésions rénales, était réduite jusqu’à 52 %.

En outre, le degré d’inflammation rénale a diminué de 30 %, la chute de tension artérielle des participants était aussi importante que celle d’un médicament hypotenseur et, chez eux, une mesure clé de l’insuffisance cardiaque a été réduite de 33 %. Les participants ont également perdu environ 10 % de leur poids.

Heerspink est très enthousiasmé par ces résultats. « Ce qui est génial, c’est que le médicament a des effets à la fois directs et indirects sur les reins. Le médicament a des effets directs sur les paramètres d’inflammation des reins et réduit le tissu adipeux autour des reins, réduisant ainsi la quantité de protéines dans l’urine. Et indirectement, car cela réduit le poids et la tension artérielle des participants.

L’étude était trop courte pour mesurer l’amélioration de la qualité de vie des participants ou les effets à moyen terme. « Nous avons envoyé aux participants des questionnaires sur leur alimentation. Ils semblaient avoir moins souvent faim et mangeaient donc moins. »

En ce qui concerne le suivi, Heerspink déclare : « Tous les signaux sont au vert pour tester ce médicament dans le cadre d’une vaste étude. J’aimerais savoir s’il peut conduire à moins de dialyses ou de transplantations rénales. Et j’aimerais aussi beaucoup enquêter si ce médicament agit également de manière positive chez les patients souffrant de lésions rénales sans obésité. Il est désormais très difficile d’obtenir suffisamment de médicament pour mener les études en raison de sa popularité sans précédent.

Effet d’Ozempic dans le diabète de type 2

La classe de médicaments dont fait partie Ozempic est conçue pour traiter le diabète de type 2. Le médicament affecte l’hormone intestinale GLP-1, responsable du traitement correct des glucides contenus dans les aliments.

Ceci est dû en partie à la stimulation de la libération d’insuline par le pancréas. De plus, le GLP-1 réduit la sensation de faim et ralentit le déplacement des aliments de l’estomac vers les intestins. Cela donne une sensation de satiété plus longtemps, entraînant une perte de poids. Ces effets améliorent le contrôle de la glycémie et la perte de poids.

Plus d’informations :

Sémaglutide chez les patients en surpoids ou obésité et atteints d’insuffisance rénale chronique sans diabète : un essai clinique randomisé en double aveugle contrôlé par placebo, Médecine naturelle (2024). DOI : 10.1038/s41591-024-03327-6. www.nature.com/articles/s41591-024-03327-6

Fourni par l’Universitair Medisch Centrum Groningen