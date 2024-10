Une étude montre que l’adolescence et le début de l’âge adulte sont des périodes à risque pour les personnes atteintes de diabète

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Pour les jeunes vivant avec le diabète au Québec, l’adolescence et le début de l’âge adulte sont des périodes marquées par un risque significativement plus élevé d’interruptions de soins cliniques, d’hospitalisations et de visites à l’urgence, révèle une étude menée par des chercheurs de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill ( RI-CUSM). Ces résultats alarmants soulignent la nécessité d’améliorer les soins prodigués aux jeunes diabétiques pendant cette période charnière de leur vie.

La recherche est publié dans The Lancet Diabète et endocrinologie journal.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le pancréas est incapable de produire de l’insuline, une hormone qui régule la glycémie. Pour les jeunes touchés par cette maladie pédiatrique, l’une des plus courantes et des plus complexes, des injections quotidiennes d’insuline et un suivi clinique régulier sont essentiels, car une détérioration du contrôle glycémique peut entraîner de graves complications oculaires ou rénales, voire la mort.

« Nos résultats suggèrent que, tels qu’ils sont actuellement organisés, les soins offerts aux adolescents et jeunes adultes vivant avec le diabète ne sont pas efficaces pour les aider à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés au cours de cette période critique de leur développement », explique le premier auteur de l’étude, le Dr. Meranda Nakhla, scientifique au sein du programme de santé de l’enfant et de développement humain au Centre de recherche et d’évaluation des résultats de l’IR-CUSM.

« La participation des jeunes à leurs soins devrait être encouragée bien avant leur transition vers les soins pour adultes. »

L’étude, menée en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), est la première à examiner la relation entre l’âge et les soins hospitaliers liés au diabète, de l’enfance au début de l’âge adulte. La recherche a porté sur des personnes diabétiques âgées de 2 à 22 ans qui avaient été suivies pendant au moins 18 mois.

L’équipe de chercheurs a estimé les risques dans huit groupes d’âge distincts (

Les risques augmentent à un âge précoce

Les auteurs de l’étude soulignent que jusqu’à présent, la recherche s’est concentrée sur les défis associés à la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes, qui se produit à 18 ans. Cependant, ils ont constaté que les interruptions de soins de douze mois ou plus commençaient à l’âge de 16 ans et s’aggravaient après l’âge de 18 ans. De plus, ils ont constaté que le risque d’hospitalisations et de visites aux urgences liées au diabète doublait à partir du début de l’adolescence ( âgés de 12 à 14 ans), par rapport aux enfants de moins de 10 ans, et s’est aggravée au début de l’âge adulte.

« Normalement, des visites régulières à la clinique du diabète ont lieu au moins tous les trois mois pour les enfants et adolescents vivant avec un diabète de type 1, comme le recommandent les directives internationales sur le diabète, et tous les trois à six mois pour les jeunes adultes.

« Ces visites sont non seulement l’occasion d’améliorer la glycémie, mais aussi l’occasion d’offrir aux jeunes une formation et un accompagnement dans l’autogestion de la maladie, et de dépister d’éventuelles complications », explique le Dr Nakhla, qui est également endocrinologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM et professeur agrégé à l’Université McGill.

Les résultats de l’étude indiquent également que les jeunes issus de familles défavorisées (identifiées grâce à l’Indice de défavorisation matérielle et sociale 2021 de l’INSPQ) présentent un risque accru d’hospitalisations liées au diabète, de passages aux urgences et de perturbations des soins, comparativement aux jeunes moins défavorisés. Les chercheurs émettent l’hypothèse que les difficultés de transport ou les obligations professionnelles pourraient empêcher les familles de se rendre aux rendez-vous de suivi.

Une période à risque pour diverses raisons

À l’adolescence et au début de l’âge adulte, les jeunes établissent leur identité personnelle, développent leur autonomie et font des choix éducatifs et professionnels.

Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, ces phases sont compliquées par les exigences quotidiennes de la gestion de la maladie et du passage à l’âge adulte, expliquent les auteurs de l’étude. Ils soulignent également que ces périodes sont connues pour être des périodes à haut risque de conséquences négatives, en raison des besoins accrus en insuline qui entraînent une augmentation de la glycémie et de la difficulté des jeunes à jongler avec toutes leurs priorités concurrentes, notamment sociales et éducatives, tout en essayant de gérer leur diabète.

« Nous ne sommes pas surpris que le risque de complications aiguës soit accru chez les jeunes adolescents, mais l’ampleur de cette augmentation par rapport à l’enfance et le jeune âge auquel ce risque commence doivent nous alerter. De nombreux efforts sont déployés par les hôpitaux pour faciliter la transition de des soins pédiatriques aux soins pour adultes, mais il reste encore beaucoup à faire.

« De nouveaux modèles de soins utilisant des stratégies plus créatives et plus flexibles pour cette population à haut risque sont nécessaires et sont nécessaires à un âge plus jeune qu’on ne le pensait auparavant », ajoute le Dr Nakhla.

Plus d’informations :

Meranda Nakhla et al, Association de l’âge avec les lacunes dans les soins liés au diabète et les hospitalisations de l’enfance au jeune adulte au Québec, Canada : une étude de cohorte, The Lancet Diabète et endocrinologie (2024). DOI : 10.1016/S2213-8587(24)00186-4

Fourni par le Centre universitaire de santé McGill