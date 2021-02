Un variant de coronavirus à propagation rapide observé pour la première fois en Grande-Bretagne a acquis une mutation inquiétante qui pourrait rendre plus difficile le contrôle avec des vaccins, Public Health England rapporté lundi. Et mardi, une équipe de chercheurs a rapporté une expérience suggérant que cette mutation pourrait rendre les vaccins un peu moins efficaces contre le variant. La variante, connue sous le nom de B.1.1.7, est apparue pour la première fois en décembre. Les chercheurs ont déterminé qu’il était rapidement devenu plus courant à travers la Grande-Bretagne en quelques mois seulement. Sa propagation semble se produire en raison de sa capacité améliorée à infecter les gens. Des expériences dans des tubes à essai suggèrent que certaines de ses mutations permettent au variant B.1.1.7 de s’accrocher aux cellules plus étroitement que les autres coronavirus. Depuis la découverte de B.1.1.7 en Grande-Bretagne, la variante a été signalée dans 72 autres pays. Les États-Unis ont confirmé leur premier cas de variante B.1.1.7 le 29 décembre, mais n’effectuent guère le séquençage génomique nécessaire pour suivre la propagation de nouvelles variantes qui ont suscité des inquiétudes. Depuis, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a enregistré 467 échantillons de la variante dans 32 états. Les responsables de la ville de New York ont ​​déclaré mardi qu’ils avaient identifié 13 cas de la variante et augmentaient la capacité de test pour en détecter davantage.

Dans sa dernière analyse, Public Health England a estimé que le taux d’infection de la variante est de 25 à 40% plus élevé que celui des autres formes de coronavirus. Certaines preuves préliminaires suggèrent que cela pourrait également causer plus de décès. Plusieurs sources de données suggèrent que les vaccins fonctionneront contre la variante B.1.1.7. Jeudi, le fabricant de vaccins Novavax a annoncé que son essai britannique n’avait trouvé aucune preuve que B.1.1.7 pourrait échapper aux défenses du vaccin. Mais en Afrique du Sud, où une variante appelée B.1.351 a bondi pour dominer, les vaccins Novavax et Johnson & Johnson ont tous deux été moins efficaces dans les essais. À ce jour, cette variante a été signalée dans 31 pays. Aux États-Unis, il s’est retrouvé dans le Maryland et en Caroline du Sud. Les scientifiques soupçonnent que la fuite partielle de la variante B.1.351 des vaccins est en grande partie due à une seule mutation, appelée E484K. Des expériences indiquent que la mutation E484K rend plus difficile la capture des anticorps sur le virus et l’empêche de pénétrer dans les cellules.

Maintenant, il s’avère que certains coronavirus B.1.1.7 en Grande-Bretagne ont également la mutation E484K. Pour rechercher de nouvelles mutations, des chercheurs britanniques ont examiné les 214159 génomes de coronavirus que le Royaume-Uni a séquencés au 26 janvier. Dans son rapport, Public Health England a déclaré avoir trouvé 11 échantillons de la variante B.1.1.7 qui contenaient également la mutation E484K. Depuis cette analyse, davantage de ces virus ont été découverts. NextStrain, un site Web où les scientifiques rassemblent et analysent les génomes de coronavirus, identifie maintenant 16 variantes B.1.1.7 qui portent la mutation E484K. Ces coronavirus B.1.1.7 ont gagné la mutation grâce à des erreurs de copie aléatoires lors de leur multiplication à l’intérieur des personnes. L’arbre évolutif des coronavirus suggère que 15 des variantes descendent d’un ancêtre commun qui a gagné la mutation E484K. Pendant ce temps, la seizième variante semble avoir gagné seule la même mutation. Commentant le rapport de lundi, Kristian Andersen, virologue au Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie, a déclaré qu’il était encore impossible de dire si la mutation E484K rendrait ces coronavirus non seulement plus contagieux mais plus résistants aux vaccins. «Il est beaucoup trop tôt pour spéculer si ce sera le cas, nous devrons donc attendre les données», a-t-il déclaré. Ce n’est pas parce que la mutation E484K aide la variante B.1351, celle initialement trouvée en Afrique du Sud, à échapper aux anticorps qu’elle fera de même dans d’autres variantes. C’est parce que les mutations n’ont pas d’effet fixe. L’impact d’une seule nouvelle mutation sur un virus dépend des autres mutations que le variant porte déjà. Mais dans un rapport mis en ligne mardi, Rajiv Gupta, virologue à l’Université de Cambridge, et ses collègues ont rapporté une expérience qu’ils ont menée pour répondre exactement à cette question. Ils ont combiné la mutation E484K avec d’autres mutations clés trouvées dans la variante B.1.1.7, celle initialement trouvée en Grande-Bretagne. L’ajout de la mutation E484K a rendu difficile le blocage des virus par les anticorps. Les chercheurs ont écrit qu’ils «ont observé une perte significative d’activité neutralisante». Cependant, le Dr Gupta et ses collègues ont utilisé des anticorps prélevés sur des personnes qui n’avaient reçu que la première des deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Il reste à voir si le variant B.1.1.7 avec la nouvelle mutation, E484K, peut échapper aux anticorps après une vaccination complète.